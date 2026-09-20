«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

L'alpinista rimane senza ossigeno

Secondo l’«Everest Chronicle», durante l’ascesa Bolt sarebbe rimasto senza ossigeno. Dawa Nurbu gli avrebbe quindi ceduto la propria bombola, proseguendo senza ossigeno supplementare. I due avrebbero raggiunto la vetta, a 8091 metri, tra le 7 e le 9 del mattino. Qui avrebbero scattato alcune fotografie prima di iniziare separatamente la discesa.

Solo a circa 7500 metri

Lo Sherpa sarebbe rimasto solo a circa 7500 metri, dove avrebbe trascorso anche la notte. È stato soccorso soltanto il giorno successivo, dopo oltre 24 ore sopra il campo 4. Il soccorritore Ashok Lama lo ha descritto come disorientato e confuso. Dopo avergli dato ossigeno, succo e una mela, lo ha accompagnato verso il campo 3.