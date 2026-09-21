I furbetti dei sacchi neri non mollano

I costi di smaltimento dei sacchi abusivi, viene precisato, non si possono quantificare in modo preciso in quanto non ci sono spese o costi specifici fatturati da terzi. «Si può eventualmente considerare l’onere in termini di ore di lavoro per le ipotetiche operazioni di apertura e controllo dei sacchi e per le relative pratiche amministrative. Ipotizzando circa tre ore per situazione basandosi su una stima di 50 casi ipotetici casi all’anno, si arriverebbe a circa 150 ore. Valorizzandole a 50 franchi all'ora, il costo teorico sarebbe di circa 7’500 franchi all’anno. Anche quest’ultima cifra è comunque puramente indicativa e teorica, basata sui 50 casi ipotizzati, e non rappresenta un costo effettivamente contabilizzato».