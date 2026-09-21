Porte aperte di Amélie, oltre cento visitatori alla scoperta di attività e progetti

Le Porte aperte hanno rappresentato anche un’importante occasione di incontro e confronto con il territorio. Tra gli ospiti intervenuti, i consiglieri comunali Luisella Fumasoli, Dario Petrini ed Elena Rezzonico, che hanno visitato gli spazi dell’associazione e conosciuto direttamente alcune delle attività e delle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita del progetto.

«È stata una giornata davvero bella, soprattutto per la presenza di tante famiglie e per la possibilità di raccontare concretamente quello che facciamo ogni giorno. Vedere lo stupore e l’entusiasmo delle persone entrando nelle nostre sedi rappresenta per noi una grande soddisfazione. Amélie vuole essere prima di tutto un luogo aperto, accogliente e accessibile, dove ognuno possa trovare uno spazio, un’attività o semplicemente delle persone con cui condividere un momento», sottolinea Marco Imperadore, presidente di Associazione Amélie.