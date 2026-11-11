Lugano accende il Natale

Le proposte per le famiglie e nei quartieri

Per le famiglie, il LAC ha preparato una rassegna di dieci film natalizi, pomeriggi di letture ad alta voce e diversi laboratori, tra cui un workshop con Elanor Burgyan, illustratrice dell’edizione 2026 di Natale in Piazza. Sono previste anche visite guidate gratuite dietro le quinte, nei locali tecnici e sul palcoscenico.

Al Teatro FOCE, il 29 novembre e l’8 dicembre, andranno in scena due spettacoli teatrali a ingresso gratuito. Al Parco Ciani bambine e bambini potranno invece incontrare Nonna Corteccia, un albero animato che racconterà una storia di Natale. Il parco ospiterà anche un percorso con installazioni luminose e un albero parlante.