Lugano accende il Natale
Un ricco calendario di eventi trasforma la città tra mercatini, spettacoli e attrazioni per tutte le età. Si parte il 26 novembre con l'accensione dell'albero in piazza Riforma. Le limitazioni durante la conferenza dell'OSCE
Un ricco calendario di eventi trasforma la città tra mercatini, spettacoli e attrazioni per tutte le età. Si parte il 26 novembre con l'accensione dell'albero in piazza Riforma. Le limitazioni durante la conferenza dell'OSCE
LUGANO - Mercatini, chalet gastronomici, installazioni luminose, spettacoli e una nuova pista di pattinaggio in Piazza Luini. Dal 26 novembre al 10 gennaio Lugano torna a ospitare Natale in Piazza, con iniziative diffuse dal centro cittadino al Parco Ciani e al nuovo LAC Winter Village. Il programma è stato presentato congiuntamente dalla Città e dal centro culturale.
L'accensione del grande albero
Il via ufficiale è previsto giovedì 26 novembre in piazza della Riforma. Dalle 17.30 i conduttori di "Casa Svizzera" accompagneranno il pubblico verso l’accensione del grande albero. Dopo i saluti del sindaco Michele Foletti e del vicesindaco e capo Dicastero cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco, alle 18 scatterà il conto alla rovescia. Alla serata parteciperà anche la Gospel Voices Family, mentre musica dal vivo e DJ set proseguiranno fino a tarda sera. A premere il pulsante dell’accensione sarà una persona scelta attraverso un concorso sul profilo Instagram @luganoeventi. Per partecipare all’estrazione c’è tempo fino al 18 novembre. Ogni sera, dalle 17 all’una di notte, sugli edifici di Piazza della Riforma saranno inoltre proiettate le immagini realizzate dal designer Davide Grampa con Alberto Barone, Veriza Galati Franchi, Alicia Gonzalez e Marilena Pasini, con l’assistenza tecnica di Angelini Service Sagl.
La nuova pista di pattinaggio al LAC
La principale novità è il LAC Winter Village in Piazza Luini, con la nuova pista di pattinaggio, alcune bancarelle del mercatino e un’area gastronomica. L’inaugurazione è in programma venerdì 27 novembre dalle 17.30 con Geometrie delle Emozioni, spettacolo delle atlete del Club Pattinaggio Lugano.
Alla cerimonia parteciperanno Roberto Badaracco, nella sua veste di presidente del LAC, il sindaco Michele Foletti, il direttore generale del LAC Andrea Amarante e la presidente del Club Pattinaggio Lugano Michaela Vadon. La produzione sarà introdotta dal suo ideatore, il direttore artistico Fabrizio Pedrazzini, insieme alle atlete d’élite del Club. Al termine dello spettacolo la pista sarà accessibile liberamente fino alle 21.30.
L’impianto resterà aperto al pubblico fino al 10 gennaio e ospiterà diversi eventi speciali. Il 5 dicembre alle 18 si esibiranno Charlène Guignard e Marco Fabbri, coppia italiana di danza su ghiaccio e bronzo olimpico. Accompagnati da quattro pattinatori della compagnia Ghiaccio Spettacolo, presenteranno numeri di coppia, coreografie di gruppo ed elementi acrobatici.
Gli appuntamenti in città
L’8 dicembre le vie del centro saranno attraversate da Note di Natale, spettacolo itinerante dedicato alle melodie delle feste. Venerdì 11 dicembre, dalle 16.30 alle 23.30, sulla pista del LAC è invece previsto un DJ set.
Domenica 13 dicembre alle 15 sarà possibile incontrare i giocatori dell’Hockey Club Lugano sulla pista di Piazza Luini. Alle 17, in Riva Albertolli, si terrà la tradizionale accensione del Presepe sommerso: la serata inizierà con una sfilata di barche di pescatori illuminate, seguita da una fiaccolata sul lago e dalla posa della statuetta di Gesù Bambino nella mangiatoia sul fondale.
Il 9 gennaio Piazza della Riforma ospiterà Racconti di sabbia di Andrea Arena, uno spettacolo dal vivo nel quale sabbia e fasci di luce danno forma a storie animate.
Anche la stagione artistica del LAC proporrà diversi appuntamenti legati alle feste. Il 19 e 20 dicembre tornerà Lo schiaccianoci, nella rilettura del coreografo Mauro Bigonzetti sulla partitura di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Lo spettacolo sarà interpretato dalla MM Contemporary Dance Company, diretta da Michele Merola.
Lunedì 21 dicembre sarà la volta del coro statunitense Eric Waddell & The Abundant Life Singers, con un concerto di gospel contemporaneo. Il 31 dicembre l’Orchestra della Svizzera italiana saluterà il 2026 con il tradizionale Concerto di San Silvestro, diretto da Krzysztof Urbański e con la pianista Anna Vinnitskaya. Il programma dei festeggiamenti di Capodanno in Piazza della Riforma sarà comunicato successivamente.
Le proposte per le famiglie e nei quartieri
Per le famiglie, il LAC ha preparato una rassegna di dieci film natalizi, pomeriggi di letture ad alta voce e diversi laboratori, tra cui un workshop con Elanor Burgyan, illustratrice dell’edizione 2026 di Natale in Piazza. Sono previste anche visite guidate gratuite dietro le quinte, nei locali tecnici e sul palcoscenico.
Al Teatro FOCE, il 29 novembre e l’8 dicembre, andranno in scena due spettacoli teatrali a ingresso gratuito. Al Parco Ciani bambine e bambini potranno invece incontrare Nonna Corteccia, un albero animato che racconterà una storia di Natale. Il parco ospiterà anche un percorso con installazioni luminose e un albero parlante.
Il programma si estenderà infine ai quartieri di Lugano, dove durante le festività sono previsti mercatini natalizi, concerti corali, presepi artigianali e momenti d’incontro per le famiglie. Il calendario completo e gli aggiornamenti sono disponibili su nataleinpiazza.ch.
Le limitazioni durante la conferenza dell'OSCE
Alcune iniziative subiranno limitazioni in occasione della Conferenza ministeriale dell’OSCE, in programma a Lugano il 3 e 4 dicembre. All’incontro parteciperanno delegazioni di alto livello dei 57 Stati partecipanti e dei 12 partner per la cooperazione, tra ministri degli affari esteri, diplomatici e rappresentanti di organizzazioni non governative.
Dalle 20.30 di mercoledì 2 dicembre alle 20 di venerdì 4 dicembre sono previste perturbazioni alla viabilità. Negozi, ristoranti, bar, alberghi e uffici resteranno accessibili a residenti e visitatori, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.
Dal 30 novembre al 5 dicembre il transito pedonale nel Parco Ciani sarà parzialmente limitato, così come l’accesso ad alcune aree del parco giochi nella zona Foce. Il sentiero con le installazioni luminose e l’albero parlante resterà invece chiuso dalle 8 del 1° dicembre alle 17 del 4 dicembre, perché situato all’interno dell’area di sicurezza. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili su www.ti.ch/osce.