Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi
La decisione, firmata dal consigliere di Stato competente Christophe Darbellay, è entrata in vigore martedì.
SION - Il Cantone Vallese può abbattere completamente un terzo branco di lupi. L'Ufficio federale dell'ambiente ha autorizzato l'eliminazione del branco Arolla-Ferpècle. L'autorizzazione all'abbattimento è valida fino al 31 gennaio 2027.
La decisione, firmata dal consigliere di Stato competente Christophe Darbellay del Centro, è entrata in vigore martedì con la sua pubblicazione nel Foglio ufficiale vallesano, come ha comunicato martedì il Cantone.
Già in precedenza il Bafu aveva approvato l'abbattimento completo dei branchi Augstbord e Nanz. Per altri tre branchi, Nendaz-Isérables, Les Toules e Anniviers-Réchy, le autorità possono abbattere una parte dei lupi. Tutte le autorizzazioni sono valide fino alla fine di gennaio 2027.
Con gli abbattimenti il Cantone intende ridurre i conflitti nelle zone in cui i lupi hanno predato animali da reddito o continuano a farlo. La base è costituita dall'ordinanza sulla caccia in vigore da febbraio 2025.