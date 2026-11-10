Via libera all'abbattimento completo di un terzo branco di lupi

Già in precedenza il Bafu aveva approvato l'abbattimento completo dei branchi Augstbord e Nanz. Per altri tre branchi, Nendaz-Isérables, Les Toules e Anniviers-Réchy, le autorità possono abbattere una parte dei lupi. Tutte le autorizzazioni sono valide fino alla fine di gennaio 2027.

Con gli abbattimenti il Cantone intende ridurre i conflitti nelle zone in cui i lupi hanno predato animali da reddito o continuano a farlo. La base è costituita dall'ordinanza sulla caccia in vigore da febbraio 2025.