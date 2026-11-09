Terapie dimagranti che ti tolgono il fiato. Letteralmente
Rischio di asfissia in alcuni istituti che offrono il trattamento di criolipoterapia. A rivelarlo, un’ispezione effettuata presso otto strutture losannesi.
LOSANNA - Gli istituti che offrono terapie del freddo non rispettano sempre le misure di sicurezza necessarie. È quanto emerge da un rapporto dell'Ispettorato del lavoro di Losanna (ITL), che ha condotto una serie di controlli in otto strutture della città.
Le ispezioni, effettuate il 3 e 4 giugno, si sono concentrate in particolare sulla criolipolisi, una tecnica estetica che utilizza il freddo per distruggere le cellule adipose, ma hanno riguardato anche altri trattamenti medici ed estetici. Secondo l'ITL, alcune procedure comportano rischi significativi per il personale, soprattutto quando prevedono l'impiego di azoto liquido o diossido di carbonio. In caso di fuga, queste sostanze possono ridurre la concentrazione di ossigeno nell'aria, provocando il rischio di asfissia. Basti pensare che un litro di azoto liquido può trasformarsi in quasi 800 litri di gas.
Lacune nella sicurezza
Solo tre degli otto istituti controllati disponevano di un sistema di ventilazione giudicato adeguato. Negli altri, la ventilazione era insufficiente oppure non era stato possibile verificarne l'efficacia. Gli ispettori hanno inoltre riscontrato carenze nella formazione del personale e nell'uso delle attrezzature. In alcune strutture, le istruzioni di sicurezza venivano consultate raramente o addirittura ignorate.
Le criticità non si fermano qui: soltanto due istituti su otto disponevano di una porta di evacuazione e di una segnaletica conformi alle prescrizioni. Sono emerse inoltre carenze nelle misure di protezione delle lavoratrici in gravidanza.
Le strutture ispezionate hanno ricevuto un rapporto con l'elenco delle carenze riscontrate e delle misure necessarie per porvi rimedio. L'Ispettorato del lavoro ricorda che spetta ai datori di lavoro garantire la sicurezza del proprio personale.