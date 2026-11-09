Terapie dimagranti che ti tolgono il fiato. Letteralmente

Lacune nella sicurezza

Solo tre degli otto istituti controllati disponevano di un sistema di ventilazione giudicato adeguato. Negli altri, la ventilazione era insufficiente oppure non era stato possibile verificarne l'efficacia. Gli ispettori hanno inoltre riscontrato carenze nella formazione del personale e nell'uso delle attrezzature. In alcune strutture, le istruzioni di sicurezza venivano consultate raramente o addirittura ignorate.

Le criticità non si fermano qui: soltanto due istituti su otto disponevano di una porta di evacuazione e di una segnaletica conformi alle prescrizioni. Sono emerse inoltre carenze nelle misure di protezione delle lavoratrici in gravidanza.