La Svizzera è minacciata dai turisti del crimine

A questo si aggiungerebbe una certa disinvoltura nei confronti della giustizia. Un ladro francese, ricorda Melzl, gli aveva spiegato di preferire la Svizzera perché «le prigioni svizzere erano più belle».

Dalle ville alle armerie (e alle gioiellerie)

Nella regione del Lemano si moltiplicano i furti nelle abitazioni di lusso e gli «home-jacking», rapine violente commesse direttamente nelle case. In alcuni casi, minorenni e giovani adulti vengono reclutati oltreconfine per partecipare ai colpi, in cambio di compensi che possono superare i 10'000 euro. Lo riferisce Fedpol, sottolineando come queste attività siano spesso organizzate e coordinate oltre frontiera.