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La Svizzera è minacciata dai turisti del crimine

Ville, armerie, gioiellerie, bancomat e auto di lusso: i gruppi stranieri attraversano il confine per mettere a segno i colpi. Fedpol: «Sono più inclini alla violenza, più audaci e professionali».
La Svizzera è minacciata dai turisti del crimine
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Fonte BLICK
elaborata da Redazione
La Svizzera è minacciata dai turisti del crimine
Ville, armerie, gioiellerie, bancomat e auto di lusso: i gruppi stranieri attraversano il confine per mettere a segno i colpi. Fedpol: «Sono più inclini alla violenza, più audaci e professionali».

BERNA - La Svizzera non attira soltanto turisti in cerca di paesaggi e relax. Per alcune bande straniere è diventata anche una terra di conquista. Ville, negozi di armi, gioiellerie, bancomat e automobili di lusso: i bersagli sono numerosi e i criminali attraversano il confine con un obiettivo preciso, mettere a segno un colpo e ripartire con il bottino. È il cosiddetto «turismo criminale».

A spiegare il fenomeno a Blick è Markus Melzl, ex commissario della polizia criminale basilese: «La Svizzera è particolarmente attraente per questi criminali di passaggio. Siamo un Paese ricco. Quando si compie un furto con scasso da noi, le possibilità di arraffare un bottino di valore sono molto elevate».

A questo si aggiungerebbe una certa disinvoltura nei confronti della giustizia. Un ladro francese, ricorda Melzl, gli aveva spiegato di preferire la Svizzera perché «le prigioni svizzere erano più belle».

Dalle ville alle armerie (e alle gioiellerie)
Nella regione del Lemano si moltiplicano i furti nelle abitazioni di lusso e gli «home-jacking», rapine violente commesse direttamente nelle case. In alcuni casi, minorenni e giovani adulti vengono reclutati oltreconfine per partecipare ai colpi, in cambio di compensi che possono superare i 10'000 euro. Lo riferisce Fedpol, sottolineando come queste attività siano spesso organizzate e coordinate oltre frontiera.

Un altro bersaglio privilegiato sono le armerie. Dal 2025 si registra una recrudescenza degli assalti, come quello tentato lo scorso luglio in Argovia da quattro persone, tre delle quali giovani francesi. Il colpo era fallito grazie al sistema d'allarme. Ma la tendenza preoccupa: secondo Fedpol, i gruppi sono diventati «più inclini alla violenza, più audaci e più professionali». In alcuni casi, i giovani vengono ingaggiati online per compiere reati su commissione: un modello conosciuto come «Crime as a Service».

Le bande prendono di mira anche le gioiellerie. A Crans-Montana, lo scorso luglio, alcuni malviventi hanno sfondato la vetrina di un negozio utilizzando un'automobile come ariete. Due dei sospettati arrestati erano minorenni francesi. Non mancano poi gli attacchi ai bancomat, fatti esplodere per impossessarsi del denaro contenuto negli sportelli.

CANTONE
Così entrano nelle nostre case

Anche il Ticino nel mirino
Il fenomeno riguarda anche il Ticino, dove la vicinanza alla frontiera facilita gli spostamenti dei gruppi criminali. «Arrivano in particolare dall'Italia settentrionale, dall'Europa dell'Est e dal Sudamerica», riferisce la polizia cantonale.

Nel 2025 una vasta inchiesta su una serie di furti in abitazioni di lusso ha permesso di identificare o arrestare 30 persone, anche minorenni. I colpi, attribuiti a gruppi provenienti da comunità rom dell'Italia settentrionale, erano oltre 80, per un danno complessivo stimato in quasi un milione di franchi.

Nel mirino pure le macchine di lusso
Anche le automobili di lusso sono nel mirino. Spesso i giovani ladri vengono guidati al telefono da mandanti all'estero e, una volta rubati i veicoli, si dirigono a tutta velocità verso il confine. Una dinamica che può trasformarsi in inseguimenti pericolosi per gli agenti.

CANTONE
Auto di lusso nel mirino dei ladri

L'autunno e l'inverno sono inoltre periodi particolarmente delicati. Con il passaggio all'ora solare aumentano i furti al crepuscolo. Ma, al di là dei danni materiali, le conseguenze possono essere profonde.

«Una persona sconosciuta è stata nella mia cucina, nel mio bagno, nella mia camera da letto. Lo shock emotivo è immenso», racconta a Blick Dominic Zimmerli, responsabile della comunicazione della polizia cantonale argoviese. Per alcune vittime il trauma è tale da spingerle persino a cambiare casa.

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