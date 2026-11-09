Allarmi bomba in volo, la Svizzera convocata a Bruxelles

La scorsa settimana, numerosi allarmi bomba hanno causato disagi al traffico aereo europeo. Diversi voli hanno dovuto effettuare atterraggi non programmati. Non sono stati trovati indizi della presenza di veri e propri ordigni esplosivi. Inizialmente non era noto se vi fosse un collegamento tra i diversi episodi. Le autorità di vari Paesi sono intervenute.

Berna dispone di un accordo bilaterale con Bruxelles nel settore del trasporto aereo. Attraverso questa intesa, la Svizzera partecipa al traffico aereo liberalizzato in Europa. La Confederazione è inoltre coinvolta in diversi organi, ad esempio per la regolamentazione dell'aviazione.