Allarmi bomba in volo, la Svizzera convocata a Bruxelles
Si terrà un vertice d’emergenza sulla sicurezza aerea
Si terrà un vertice d’emergenza sulla sicurezza aerea
BRUXELLES - Anche la Svizzera è stata invitata alla riunione in programma mercoledì a Bruxelles sulla recente ondata di falsi allarmi bomba che hanno interessato decine di voli in Europa.
All'incontro parteciperanno esperti provenienti dagli Stati membri dell'UE, «nonché dalla Norvegia, dalla Svizzera e dall'Islanda», ha confermato ai media la portavoce della Commissione europea Anna-Kaisa Itkonen. Quest'ultima ha spiegato che alla riunione «Avsec» (da "aviation security" o sicurezza aerea), presieduta dallo stesso esecutivo europeo, si discuterà «della situazione e di eventuali misure».
«Per quanto riguarda eventuali speculazioni su chi possa esserci dietro a tutto questo, non spetta affatto a noi commentare, soprattutto in questa fase», ha precisato ancora Itkonen.
La scorsa settimana, numerosi allarmi bomba hanno causato disagi al traffico aereo europeo. Diversi voli hanno dovuto effettuare atterraggi non programmati. Non sono stati trovati indizi della presenza di veri e propri ordigni esplosivi. Inizialmente non era noto se vi fosse un collegamento tra i diversi episodi. Le autorità di vari Paesi sono intervenute.
Berna dispone di un accordo bilaterale con Bruxelles nel settore del trasporto aereo. Attraverso questa intesa, la Svizzera partecipa al traffico aereo liberalizzato in Europa. La Confederazione è inoltre coinvolta in diversi organi, ad esempio per la regolamentazione dell'aviazione.