Dopo l'estate torrida, la neve sui terreni caldi aumenta il rischio di valanghe
L'allarme degli esperti dell'SLF di Davos: nevicate precoci possono compromettere la stabilità dei versanti montani e aggravare il degrado del permafrost.
DAVOS - Dopo un'estate eccezionalmente calda, l'arrivo precoce della neve sulle montagne svizzere potrebbe avere conseguenze importanti. Le nevicate su terreni ancora caldi rischiano infatti di aumentare il pericolo di valanghe e di compromettere la stabilità del permafrost alpino.
A mettere in guardia sono gli esperti dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos, che oggi hanno illustrato i possibili effetti delle temperature estive sulle condizioni della montagna durante l'inverno.
Una coltre nevosa abbondante che si forma troppo presto agisce come uno strato isolante, impedendo al terreno di raffreddarsi ulteriormente. La parte inferiore del manto nevoso rimane così umida e, su superfici lisce come prati e lastre rocciose, l'intera massa di neve può scivolare improvvisamente verso valle.
È quanto spiega Alec van Herwijnen, responsabile del gruppo di ricerca sulla formazione delle valanghe presso l'SLF. Dopo estati particolarmente calde, il fenomeno potrebbe interessare anche i versanti esposti a nord ad alta quota, normalmente meno soggetti a questo tipo di rischio.
Le conseguenze potrebbero essere importanti anche per il permafrost, il terreno permanentemente ghiacciato che nelle Alpi si trova generalmente al di sopra dei 2500 metri di altitudine. Quando la neve arriva prima che il suolo abbia avuto il tempo di raffreddarsi, trattiene il calore accumulato durante l'estate, favorendone la penetrazione in profondità nella roccia.
Il rischio è che il ghiaccio presente nel sottosuolo si sciolga, permettendo all'acqua di infiltrarsi e indebolendo la stabilità di interi versanti montani, con un conseguente aumento del pericolo di frane. Se invece il terreno riesce a raffreddarsi sufficientemente prima delle nevicate, gli effetti dell'estate torrida possono essere attenuati.
Il caldo potrebbe inoltre creare difficoltà agli impianti di innevamento artificiale. Per produrre neve non bastano temperature dell'aria sufficientemente basse, idealmente inferiori a meno cinque gradi: anche l'acqua utilizzata deve essere abbastanza fredda. Se torrenti e bacini di raccolta conservano temperature elevate, l'efficienza dei cannoni da neve diminuisce.
A complicare la situazione potrebbe aggiungersi la scarsità d'acqua nei mesi di gennaio e febbraio 2027, soprattutto alle quote più basse e nelle zone di media montagna, dove alcuni bacini potrebbero risultare prosciugati. Una situazione che rischierebbe di ostacolare anche la costituzione di nuove riserve idriche per l'anno successivo.
A testimoniare quanto sia stata anomala l'estate appena trascorsa sono infine i dati raccolti sul Weissfluhjoch, sopra Davos, a 2536 metri di altitudine. Secondo l'SLF, tra luglio e settembre non è caduta neve per la prima volta dall'inizio delle misurazioni, avviate 90 anni fa.