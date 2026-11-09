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Come funziona il nuovo abbonamento con l'intelligenza artificiale di Sunrise

Secondo la compagnia telefonica Five è «una prima mondiale». Si gestisce e si “assembla” tramite chatbot. Ma è davvero più vantaggioso? Dipende, commentano gli esperti.
Come funziona il nuovo abbonamento con l'intelligenza artificiale di Sunrise
20min/Mattias Spicher
Fonte Awp Sda/20 Minuten
elaborata da Redazione
Come funziona il nuovo abbonamento con l'intelligenza artificiale di Sunrise
Secondo la compagnia telefonica Five è «una prima mondiale». Si gestisce e si “assembla” tramite chatbot. Ma è davvero più vantaggioso? Dipende, commentano gli esperti.

ZURIGO - Sunrise è il primo operatore a lanciare un abbonamento mobile con intelligenza artificiale. In questo modo, i clienti possono comporre autonomamente attraverso chatbot gli elementi del proprio abbonamento e modificarli ogni mese. Inoltre, l’abbonamento include un assistente AI.

Addio alla vecchia idea di abbonamento
L’abbonamento mobile AI del nuovo marchio Five non è più un abbonamento standard preconfigurato, ha comunicato Sunrise lunedì in un comunicato. Si rivolge a clienti che desiderano adattare il proprio abbonamento alle proprie esigenze in qualsiasi momento. Non esiste più una durata minima contrattuale.

Il prezzo si paga ogni mese in anticipo tramite Twint, carta di credito, Apple o Google Pay, ha dichiarato Veit Kment, responsabile dei marchi secondari di Sunrise, in un colloquio con l’agenzia di stampa AWP. L’abbonamento può essere disdetto ogni mese tramite l’app.

Il prezzo parte da 14 franchi al mese. A seconda delle esigenze di utilizzo di dati, connessioni in roaming o chiamate internazionali, i clienti possono comporre i propri pacchetti in maniera personalizzata.

Inclusa un'AI “svizzera”
Inoltre, nell’abbonamento è incluso un assistente AI del fornitore svizzero Phoeniqs. L’assistente non serve solo per “assemblare” l’abbonamento, ma è anche a disposizione per qualsiasi domanda o richiesta. I dati rimangono in Svizzera e non vengono utilizzati per l’addestramento dell’AI.

Sunrise non ha accesso alle chat che i clienti intrattengono con l’assistente AI.

L’abbonamento è una prima mondiale, ha dichiarato Sunrise: «Esistono operatori che costruiscono abbonamenti con AI, ma che i clienti possano comporre autonomamente un abbonamento modulare con AI è completamente nuovo», ha detto Kment. Un aspetto unico è anche che l’AI funziona all’estero senza roaming.

L'esperto: «È effettivamente un abbonamento innovativo».
Esperti di telecomunicazioni hanno dichiarato che Sunrise persegue con Five un approccio interessante. «L’idea di poter modificare l’abbonamento direttamente tramite chatbot è innovativa e risponde al», ha dichiarato Jean-Claude Frick del servizio di confronto online Comparis su richiesta. «Dal punto di vista del prezzo, l’offerta Five si colloca a metà, a seconda dell’utilizzo, ma non è certo un’offerta stracciata».

Il prodotto si rivolge da un lato a consumatori più giovani, ma in generale anche a persone abituate a comunicare e interagire con chatbot. La possibilità di sottoscrivere l’abbonamento direttamente tramite app sicuramente attira molti utenti che non hanno voglia di telefonare ai call center o compilare moduli web complicati, ha spiegato Frick.

La differenza? La fa l'AI anche nel prezzo
L’abbonamento include un’AI che, come abbonamento singolo, potrebbe costare anche 20 franchi al mese, ha dichiarato Ralf Beyeler del servizio di confronto Internet Moneyland su richiesta. Pertanto, l’offerta è relativamente conveniente per i clienti che desiderano utilizzare un abbonamento AI a pagamento e sono soddisfatti dell’offerta AI di Five.

Five è però più caro rispetto ad altri prodotti per i clienti che non vogliono un abbonamento AI a pagamento, ha spiegato sempre Beyeler, che ha aggiunto: «Se questa soluzione potrà davvero competere con i grandi modelli LLM, resta ancora da vedere».

«Tutto sommato un buon prezzo, ma non è l'offerta più economica»
Per Ralf Beyeler, esperto di telecomunicazioni del servizio di confronto Moneyland interpellato da 20 Minuten, i 20 franchi della flatrate svizzera di Five «sono tutto sommato un buon prezzo». Chi però non vuole un abbonamento IA a pagamento trova offerte più economiche da operatori come Digital Republic, Galaxus Mobile e Spusu. Il discorso cambia per chi pagherebbe comunque un’intelligenza artificiale: «se si conta anche quella, Five diventa relativamente conveniente, a patto che l’assistente risponda davvero alle proprie esigenze». Beyeler, inoltre, vede di buon occhio la gestione tramite IA, ma avverte che la scelta tra tre pacchetti dati «rende l’offerta più complessa», e prevede che la maggior parte degli utenti «sceglierà molto probabilmente la flatrate». Per il roaming, diviso in diverse zone con quote differenti, parla di una «giungla tariffaria». Per i viaggi occasionali consiglia i pacchetti singoli, mentre le opzioni mensili hanno senso «solo per chi è spesso all’estero».

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