Come funziona il nuovo abbonamento con l'intelligenza artificiale di Sunrise

Il prodotto si rivolge da un lato a consumatori più giovani, ma in generale anche a persone abituate a comunicare e interagire con chatbot. La possibilità di sottoscrivere l’abbonamento direttamente tramite app sicuramente attira molti utenti che non hanno voglia di telefonare ai call center o compilare moduli web complicati, ha spiegato Frick.

La differenza? La fa l'AI anche nel prezzo

L’abbonamento include un’AI che, come abbonamento singolo, potrebbe costare anche 20 franchi al mese, ha dichiarato Ralf Beyeler del servizio di confronto Internet Moneyland su richiesta. Pertanto, l’offerta è relativamente conveniente per i clienti che desiderano utilizzare un abbonamento AI a pagamento e sono soddisfatti dell’offerta AI di Five.