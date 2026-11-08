Sessione dei giovani: chieste garanzie per il futuro

Oltre alla speranza, però, anche la rabbia ha sicuramente il suo posto in politica, prosegue la nota. Lo ha dimostrato una sessione di domande e risposte con i membri del Consiglio nazionale. I giovani hanno chiesto, ad esempio: «Quando è stata l'ultima volta che vi siete davvero arrabbiati con la politica?». La domanda ha colpito nel segno, suscitando risposte schiette.