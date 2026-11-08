Sessione dei giovani: chieste garanzie per il futuro
200 giovani si sono confrontati per quattro giorni
BERNA - I partecipanti alla Sessione dei giovani a Berna chiedono opportunità di formazione permanente, competenze per la costruzione e la manutenzione di infrastrutture resistenti al calore, nonché la garanzia di prospettive per i giovani con permesso di soggiorno di tipo F.
Inoltre, i 200 giovani provenienti da tutta la Svizzera si sono confrontati per quattro giorni con questioni fondamentali relative alla partecipazione sociale, quali l'istruzione intesa come processo di sviluppo che dura tutta la vita, la sovranità digitale e la sostenibilità, nonché le prospettive future dei giovani, si legge in un comunicato odierno della Sessione dei giovani.
Accogliendo le richieste, il presidente del Consiglio degli Stati Stefan Engler (Centro/GR) si è assunto simbolicamente e a nome della politica federale la responsabilità di impegnarsi a favore delle istanze dei giovani.
In diversi paesi europei, i membri della generazione più giovane esprimono il proprio malcontento scendendo in piazza. Il fatto che dietro questa rabbia politica si celi anche una ferma fiducia nel cambiamento è emerso in modo diverso durante la Sessione federale dei giovani, si legge ancora nel comunicato: qui le idee individuali si trasformano in rivendicazioni politiche comuni all'interno delle nostre istituzioni democratiche.
Oltre alla speranza, però, anche la rabbia ha sicuramente il suo posto in politica, prosegue la nota. Lo ha dimostrato una sessione di domande e risposte con i membri del Consiglio nazionale. I giovani hanno chiesto, ad esempio: «Quando è stata l'ultima volta che vi siete davvero arrabbiati con la politica?». La domanda ha colpito nel segno, suscitando risposte schiette.
Prix Jeunesse ad Anna Rosenwasser
Il Prix Jeunesse, che nell'ambito della Sessione dei giovani premia ogni anno un impegno particolare a favore dei giovani, è stato assegnato quest'anno alla consigliera nazionale zurighese del PS e attivista LGBTQ Anna Rosenwasser.
Ogni anno 200 giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni provenienti da tutta la Svizzera partecipano alla Sessione dei giovani presso il Palazzo federale a Berna. L'evento è organizzato da circa 40 giovani volontari.