Scontro fatale in campo, il portiere rischia un lungo stop

«Un uso eccessivo della forza»

Jesús Owono è stato espulso direttamente dopo un'uscita pericolosa, con la gamba alzata, ai danni dell'avversario. Nel suo rapporto, l'arbitro ha descritto un contatto particolarmente violento, sottolineando un «uso eccessivo della forza» mentre i due giocatori si contendevano il pallone. Gravemente ferito, Jesús de Miguel è stato trasportato fuori dal campo in barella, prima di morire il giorno successivo in ospedale.

La partita, interrotta quando mancavano appena due minuti al termine, non verrà ripresa. Mercoledì, il giudice delle competizioni professionistiche ha infatti ufficialmente convalidato il risultato di 2-2.