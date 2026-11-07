Scontro fatale in campo, il portiere rischia un lungo stop
Dopo lo scontro fatale con Jesús de Miguel, Jesús Owono dovrà attendere per conoscere il suo destino
Rischia numerose giornate di sospensione.
Dopo lo scontro fatale con Jesús de Miguel, Jesús Owono dovrà attendere per conoscere il suo destino
Rischia numerose giornate di sospensione.
SANTA CRUZ DE TENERIFE - Il destino disciplinare di Jesús Owono resta in sospeso. Coinvolto nello scontro costato la vita a Jesús de Miguel durante la partita tra Tenerife e Andorra, il portiere equatoguineano dovrà attendere ancora qualche giorno prima di conoscere la propria sanzione. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, la commissione disciplinare della Federazione spagnola di calcio ha deciso di rinviare il verdetto alla prossima settimana.
La decisione è legata in particolare alla volontà di rispettare il lutto della famiglia dell'attaccante spagnolo, i cui funerali si sono svolti giovedì. Il rinvio permetterà inoltre a entrambi i club di disporre di più tempo per presentare le proprie osservazioni.
«Un uso eccessivo della forza»
Jesús Owono è stato espulso direttamente dopo un'uscita pericolosa, con la gamba alzata, ai danni dell'avversario. Nel suo rapporto, l'arbitro ha descritto un contatto particolarmente violento, sottolineando un «uso eccessivo della forza» mentre i due giocatori si contendevano il pallone. Gravemente ferito, Jesús de Miguel è stato trasportato fuori dal campo in barella, prima di morire il giorno successivo in ospedale.
La partita, interrotta quando mancavano appena due minuti al termine, non verrà ripresa. Mercoledì, il giudice delle competizioni professionistiche ha infatti ufficialmente convalidato il risultato di 2-2.
Resta ora da stabilire l'entità della squalifica per il portiere dell'Andorra. Il regolamento prevede generalmente da una a tre giornate di sospensione per comportamenti violenti che non provocano lesioni gravi. Tuttavia, le conseguenze drammatiche dell'intervento potrebbero portare all'applicazione dell'articolo 102 del Codice disciplinare spagnolo, che contempla sanzioni più severe.
Otto a dodici giornate di squalifica?
L'articolo in questione prevede da quattro a dodici giornate di squalifica quando un gesto violento commesso durante il gioco provoca lesioni o conseguenze gravi. Secondo il quotidiano spagnolo AS, una sanzione inferiore alle otto partite appare tuttavia poco probabile. Owono rischia quindi una sospensione compresa tra otto e dodici giornate.