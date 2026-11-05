Esordio stagionale amaro per la Svizzera

In pista con Aeschlimann fra i pali e il biancoblù Miles Müller in quarta linea con Derungs e Simic, gli elvetici hanno chiuso il primo tempo sotto di una rete. A sbloccare il risultato è stato il leventinese Roby Järventie, bravo ad approfittare di un errore della difesa rossocrociata. A metà gara è poi arrivato il raddoppio del difensore del Brynäs Axel Rindell, prima che Dionicio accorciasse le distanze al 34' con una conclusione dalla media distanza.