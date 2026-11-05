Esordio stagionale amaro per la Svizzera
A Helsinki gli elvetici hanno perso per 3-1, in rete Dionicio
A Helsinki gli elvetici hanno perso per 3-1, in rete Dionicio
HELSINKI - La prima uscita dopo l'amarissimo secondo posto conquistato a maggio nel Mondiale casalingo non ha sorriso alla Svizzera. Nella "ripetizione" della sfida disputata il 31 maggio a Zurigo, la Finlandia - nell'ambito dei Nocco Hockey Games - si è nuovamente imposta sulla selezione di Jan Cadieux, questa volta con il risultato di 3-1, nell'ambito dei Nocco Hockey Games.
In pista con Aeschlimann fra i pali e il biancoblù Miles Müller in quarta linea con Derungs e Simic, gli elvetici hanno chiuso il primo tempo sotto di una rete. A sbloccare il risultato è stato il leventinese Roby Järventie, bravo ad approfittare di un errore della difesa rossocrociata. A metà gara è poi arrivato il raddoppio del difensore del Brynäs Axel Rindell, prima che Dionicio accorciasse le distanze al 34' con una conclusione dalla media distanza.
Cresciuti nettamente nella seconda metà dell'incontro, gli elvetici hanno cercato il pareggio anche nel periodo conclusivo, ma il loro forcing non ha dato i frutti sperati. La Finlandia - nella quale ha giocato anche il bianconero Innala - ha così portato a casa la vittoria grazie anche a un nuovo gol di Järventie segnato a un secondo dalla sirena finale.
La Svizzera tornerà in pista sabato alle 13.30 per affrontare la Svezia.