Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
Secondo il medico cantonale Giorgio Merlani, due persone potrebbero essere state punte dalla stessa zanzara. Effettuati trattamenti nella zona
BELLINZONA - Le quattro persone colpite dalla febbre Chikungunya in Ticino vivono tutte nello stesso quartiere. Due di loro potrebbero essere state punte dalla stessa zanzara tigre. È quanto ha spiegato il medico cantonale Giorgio Merlani, interpellato dall'agenzia Keystone-ATS.
Secondo Merlani, è possibile che due delle persone contagiate siano state punte dallo stesso insetto, mentre le altre due sarebbero state molto probabilmente infettate da una sua discendente.
In seguito al riscontro dell'infezione nel sangue delle persone colpite, sono state adottate misure per contrastare la presenza delle zanzare tigre nel quartiere interessato.
In collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), è stata infatti spruzzata nell'aria una sostanza in grado di uccidere le zanzare tigre adulte.
Un intervento particolarmente efficace, secondo il medico cantonale, considerando che una zanzara tigre, nell'arco della propria vita, difficilmente si sposta per più di 100 metri.