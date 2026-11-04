Il Gala di Natale ricorda Alberto Radius

A ripercorrere la sua carriera a Bellinzona - tra i grandi successi suoi e altri in cui ha dato un prezioso contributo realizzativo, che fanno parte della storia del pop italico - sarà un trio di musicisti chiamato Formula Radius, composto dal tastierista e cantante Enrico Bianchi, dal chitarrista Mauro Culotta e dal batterista Alfredo Vandresi. Tre strumentisti di solida esperienza maturata a fianco di Radius, ma anche di altri artisti di successo come Mia Martini, Loredana Bertè, Ivano Fossati, Eugenio Finardi, Ricchi e Poveri, Ornella Vanoni ed Eros Ramazzotti, e in progetti importanti che vanno dai New Trolls ai Gens agli Extra. Esperienze che arricchiranno la scaletta della serata: partendo da Alberto Radius, dalla Formula 3 e dall'immancabile Lucio Battisti, il concerto toccherà poi altri momenti fondamentali della storia del pop rock.