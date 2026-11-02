Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

In particolare, per le prime tre giornate di malattia, fino a un massimo di tre episodi all’anno, sarà versato l’80% del salario. Tra il 15° e il 60° giorno di assenza, invece, la retribuzione scenderà al 90%.

La decisione è contestata dal consigliere comunale Edoardo Cappelletti (La Sinistra) che l’ha avversata anche in qualità di sindacalista del Vpod. Il timore è che la decurtazione spinga i collaboratori a recarsi al lavoro anche quando sono malati, con possibili conseguenze per la loro salute e per quella degli utenti delle strutture sociosanitarie. Cappelletti chiede quindi di rivedere il provvedimento e di privilegiare interventi sulle cause delle assenze.