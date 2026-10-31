BELLINZONA
Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
Incidente della circolazione attorno alle 14:15. Non si segnalano feriti, ma il traffico è rallentato.
Foto lettore Tio.ch
Fonte Red
Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
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Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
Incidente della circolazione attorno alle 14:15. Non si segnalano feriti, ma il traffico è rallentato.
Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
Incidente della circolazione attorno alle 14:15. Non si segnalano feriti, ma il traffico è rallentato.
BELLINZONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre, nei pressi dell'uscita autostradale di Bellinzona Sud.
Secondo quanto riferito alla nostra redazione da un lettore presente sul posto, attorno alle 14.15 due automobili si sarebbero scontrate per cause che dovrà chiarire la Polizia cantonale. Stando alle prime informazioni, non vi sarebbero feriti.
L'incidente ha provocato anche disagi alla circolazione. L'infotraffico del TCS attualmente segnala infatti rallentamenti sull'A2 in direzione Nord.
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