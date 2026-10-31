Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

Secondo quanto riferito alla nostra redazione da un lettore presente sul posto, attorno alle 14.15 due automobili si sarebbero scontrate per cause che dovrà chiarire la Polizia cantonale. Stando alle prime informazioni, non vi sarebbero feriti.

L'incidente ha provocato anche disagi alla circolazione. L'infotraffico del TCS attualmente segnala infatti rallentamenti sull'A2 in direzione Nord.