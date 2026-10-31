Essere attratti da ciò che ci distruggerà

Come per "Surface, Line, Point", il precedente singolo pubblicato a febbraio, Dana Green ha la capacità di "far vedere" la musica che suona. Questo brano avvolge lo spettatore piuttosto che incalzarlo, proprio come farebbe un seducente neon verso l'impotente creatura notturna. Lo fa con synth, pad e batterie campionate che scandiscono il ritmo di una danza circolare attorno a un polo catalizzatore, segnata da varie fasi e culminante in un brusco stop finale. Quale sia il motivo, ormai è chiaro.