Il Lugano ruggisce in vista del derby

Il match della Cornèr Arena è stato a senso unico fin dai primi minuti. Tutti si sono mossi alla perfezione, poi è arrivato, veloce, il primo gol di Fazzini e così, tra i ticinesi, la fiducia è cresciuta esponenzialmente, impedendo a dubbi e perplessità di germogliare.

La truppa di coach Mitell ha gestito bene ritmi ed emozioni; ha saputo soffrire (Schlegel, preferito a Mayer, ha offerto una prestazione solida) ma anche ripartire velocemente. In questo modo ha più volte sfiorato il raddoppio già nella prima parte del primo parziale per poi trovarlo, con Lycksell, prima del 20’. A quel punto, tenendo conto delle difficoltà e delle incertezze di un Losanna che non sta vivendo il suo miglior momento, la discesa si è fatta ripida per il Lugano, che ha blindato i punti in palio già nel secondo terzo, prendendo il largo ancora con Fazzini e con Sanford. Il terzo parziale è stato di controllo per i sottocenerini che, senza troppo forzare, hanno disinnescato le (sporadiche) iniziative rivali. Hanno rischiato molto poco, hanno - per quanto possibile - conservato energie e, alla sirena, hanno tirato un sospiro di sollievo: andare ad Ambrì per la stracantonale (sabato sera) con alle spalle un risultato positivo è di sicuro per loro un buon "punto di partenza".