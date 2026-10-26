Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

«Un'ospitalità straordinaria si rivela spesso nei dettagli più piccoli. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui ogni ospite si senta accolto con calore e possa contare su un'attenzione autentica e costante durante tutto il soggiorno». Mihaela Ioana Ardelean, Director of Rooms



GIOVANNI VERCELLINI, DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES

Giovanni Vercellini ha maturato una significativa esperienza nella gestione delle risorse umane e nelle attività operative dell'hotellerie di lusso. Nel suo ultimo incarico come Cluster HR Manager ha coordinato le attività HR dello Swiss Diamond Hotel Lake Lugano e dello Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica, seguendo un organico complessivo fino a 180 collaboratori. In precedenza, ha ricoperto ruoli operativi in strutture di prestigio quali Villa Principe Leopoldo, Castadiva Resort & Spa e Lefay Resort & Spa.