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Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Viviana Anselmi, Mihaela Ioana Ardelean e Giovanni Vercellini entrano nel team dirigenziale.
Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
Grand Hotel Locarno
Fonte Grand Hotel Locarno
Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
Viviana Anselmi, Mihaela Ioana Ardelean e Giovanni Vercellini entrano nel team dirigenziale.

LOCARNO - In vista della riapertura prevista nel 2027 di Grand Hotel Locarno, a Luxury Collection Hotel & Spa, Lake Maggiore, prende forma il team chiamato a guidare il nuovo capitolo di uno degli alberghi storici più iconici del Lago Maggiore. Con tre nuove nomine in ruoli chiave, la struttura prosegue il percorso che la condurrà alla riapertura: Viviana Anselmi, nel ruolo di Commercial Director, guiderà le strategie commerciali e il posizionamento internazionale dell'hotel; Mihaela Ioana Ardelean, nuova Director of Rooms, porterà la propria esperienza nella gestione operativa e nell'accoglienza degli ospiti; Giovanni Vercellini, nominato Director of Human Resources, si occuperà dello sviluppo del team e della cultura aziendale, ponendo le basi per una nuova fase di crescita.

VIVIANA ANSELMI, COMMERCIAL DIRECTOR
Con oltre 25 anni di esperienza nell'hotellerie internazionale, Viviana Anselmi vanta una consolidata competenza nei settori sales, marketing e posizionamento strategico del brand. Ha recentemente ricoperto il ruolo di Director of Sales & Marketing per Miramis Italy, occupandosi delle strategie commerciali delle strutture di lusso del gruppo. In precedenza, ha guidato le attività di vendita e marketing dell'Hotel Regency Firenze e dell'Hotel Lord Byron di Roma, entrambi membri di Small Luxury Hotels of the World.

Al Grand Hotel Locarno sarà responsabile del consolidamento della presenza sui mercati internazionali e dello sviluppo di partnership strategiche, contribuendo a definire il posizionamento della struttura in vista della riapertura.

«Dare una nuova visibilità internazionale a una struttura con quasi 150 anni di storia è una sfida speciale. Vogliamo suscitare curiosità e interesse nei confronti del Grand Hotel Locarno, preservandone al tempo stesso l'identità inconfondibile». Viviana Anselmi, Commercial Director

MIHAELA IOANA ARDELEAN, DIRECTOR OF ROOMS
Con oltre 20 anni di esperienza nell'hotellerie internazionale, Mihaela Ioana Ardelean unisce solide competenze manageriali e operative a una particolare attenzione alla qualità dell'accoglienza e alla cura dell'ospite.

Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza in prestigiose strutture internazionali, tra cui il Kulm Hotel St. Moritz, il Conrad Dubai, gli IHG Hotels Dubai Festival City e il Byblos Art Hotel Villa Amistà, nei pressi di Verona. Come Deputy General Manager dell'Hotel Caesius Thermae & Spa Resort, sul Lago di Garda, ha coordinato la gestione operativa dell'hotel, con un team di 132 collaboratori. Più recentemente, ha ricoperto il ruolo di Events Manager presso il Kulm Hotel St. Moritz.

Al Grand Hotel Locarno guiderà la divisione Rooms nella fase di preparazione alla riapertura, contribuendo a definire gli standard di servizio e l'esperienza degli ospiti.

«Un'ospitalità straordinaria si rivela spesso nei dettagli più piccoli. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui ogni ospite si senta accolto con calore e possa contare su un'attenzione autentica e costante durante tutto il soggiorno». Mihaela Ioana Ardelean, Director of Rooms

GIOVANNI VERCELLINI, DIRECTOR OF HUMAN RESOURCES
Giovanni Vercellini ha maturato una significativa esperienza nella gestione delle risorse umane e nelle attività operative dell'hotellerie di lusso. Nel suo ultimo incarico come Cluster HR Manager ha coordinato le attività HR dello Swiss Diamond Hotel Lake Lugano e dello Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica, seguendo un organico complessivo fino a 180 collaboratori. In precedenza, ha ricoperto ruoli operativi in strutture di prestigio quali Villa Principe Leopoldo, Castadiva Resort & Spa e Lefay Resort & Spa.

Al Grand Hotel Locarno sarà responsabile della selezione e dell'inserimento del personale, nonché dello sviluppo di una cultura dell'ospitalità capace di riflettere l'identità e i valori della struttura.

«Un hotel straordinario vive attraverso le persone che ogni giorno contribuiscono a definirne l'identità. Vogliamo costruire un team capace di interpretare e valorizzare, con autentica passione, la storia e la personalità del Grand Hotel Locarno». Giovanni Vercellini, Director of Human Resources

Con queste tre nomine, il Grand Hotel Locarno compie un ulteriore passo verso la riapertura del 2027. Nei prossimi mesi, il team dirigenziale si arricchirà di nuove figure manageriali, completando progressivamente la struttura organizzativa in vista del ritorno dell'hotel.

«Con Viviana, Mihaela e Giovanni accogliamo tre professionisti di grande esperienza, che condividono la nostra visione per il Grand Hotel Locarno. Insieme vogliamo preservare il patrimonio storico e culturale di questa struttura e portare una nuova visione dell'ospitalità sul Lago Maggiore, all'insegna dell'attenzione personale e dell'eccellenza». Marco Montagnani, General Manager del Grand Hotel Locarno

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