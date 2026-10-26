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Splash & Spa Tamaro

Splash & Spa Tamaro si accende con il Pool Party Night

Una serata tra DJ set, musica e divertimento fino a tarda notte, l'appuntamento è per il 14 novembre.
Splash & Spa Tamaro si accende con il Pool Party Night
Splash & Spa Tamaro
Splash & Spa Tamaro si accende con il Pool Party Night
Una serata tra DJ set, musica e divertimento fino a tarda notte, l'appuntamento è per il 14 novembre.

RIVERA - Sabato 14 novembre 2026, Splash & Spa Tamaro cambia ritmo e si trasforma in una location fuori dagli schemi per una serata all’insegna della musica e del divertimento. In collaborazione con Radio Ticino, protagonisti DJ Lepo, DJ Leexe e lo special guest Marco Melandri DJ.

Sabato 14 novembre, Splash & Spa Tamaro ospita il Pool Party Night, un appuntamento che porta l’energia dei DJ set in una cornice insolita, per offrire un’esperienza diversa dal solito.

In collaborazione con Radio Ticino, la serata vedrà protagonisti DJ Lepo, DJ Leexe e lo special guest Marco Melandri DJ, pronti ad accompagnare il pubblico con la loro musica in un’atmosfera di festa.

A partire dalle ore 20.00, piscine e musica faranno da sfondo a un evento pensato per chi desidera trascorrere una serata in compagnia, ritrovarsi con gli amici e vivere Splash & Spa Tamaro sotto una nuova luce.

Per chi sceglie la formula Splash + SPA, l’accesso sarà possibile già dalle ore 19.00, con l’opportunità di concedersi anche un momento di relax prima dell’inizio della festa serale.

Biglietti e prevendita

Sono previste tariffe speciali in prevendita fino a domenica 8 novembre 2026:

    • CHF 29.– per l’ingresso Splash, dalle 20.00 alle 01.45, per adulti e ragazzi
    • CHF 39.– per l’ingresso combinato Splash + SPA, dalle 19.00 alle 01.45. L’area SPA sarà aperta fino alle 23.45.

Dal 9 novembre, in base alla disponibilità, sarà possibile acquistare i biglietti

    • POOL PARTY SPLASH A CHF 39.-
    • E POOL PARTY SPA A CHF 48.-

Il numero di posti è limitato e la vendita terminerà a esaurimento. Acquisto biglietti in prevendita online qui.

Informazioni pratiche

    • Data: sabato 14 novembre 2026
    • Orario Pool Party Night: dalle 20.00 alle 01.45
    • Accesso anticipato Splash + SPA: dalle 19.00; area SPA aperta fino alle 23.45
    • Luogo: Splash &amp; Spa Tamaro, Via Campagnole 1, 6802 Rivera-Monteceneri
    • Biglietti e informazioni: Acquista i biglietti per il Pool Party.
Le condizioni di partecipazione, comprese le disposizioni relative agli ospiti minorenni, sono consultabili sul sito ufficiale di Splash & Spa Tamaro.

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