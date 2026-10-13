Severi Moda festeggia 90 anni: dal 1936, lo stile che non passa mai di moda

Oggi l’offerta spazia dall’abbigliamento classico alle proposte casual e contemporanee, con particolare attenzione agli abiti su misura per il lavoro e le occasioni speciali, compresi i matrimoni. Accanto alla clientela privata, il negozio vanta inoltre una consolidata esperienza nella realizzazione di divise e abbigliamento professionale per enti pubblici, aziende e bande musicali della regione.

Per celebrare questo importante traguardo, Severi Moda invita tutti a festeggiare insieme il 17 e 18 ottobre. Per l’occasione sarà applicato uno sconto del 30% su tutto l’assortimento e sarà offerto un rinfresco ai visitatori: un modo per ringraziare la clientela che, nel corso dei decenni, ha contribuito a scrivere questa storia.