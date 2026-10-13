Severi Moda festeggia 90 anni: dal 1936, lo stile che non passa mai di moda
Novant’anni di storia, eleganza e passione per l’abbigliamento maschile. Severi Moda celebra il suo anniversario con due giornate speciali, sabato 17 e domenica 18 ottobre, offrendo alla clientela uno sconto del 30% su tutto l’assortimento e un rinfresco gratuito.
MURALTO - La storia di Severi comincia nel 1936 a Bellinzona con il primo negozio di abbigliamento. Da allora sono cambiate le mode, i tessuti e le abitudini della clientela, ma è rimasta intatta la filosofia che accompagna l’attività da tre generazioni: qualità, eleganza e attenzione alla persona.
Nel 1988 il negozio si trasferisce a Muralto, in Viale Verbano 13, dove ancora oggi accoglie i propri clienti in uno spazio di circa 200 metri quadrati affacciato sul lungolago.
Oggi l’offerta spazia dall’abbigliamento classico alle proposte casual e contemporanee, con particolare attenzione agli abiti su misura per il lavoro e le occasioni speciali, compresi i matrimoni. Accanto alla clientela privata, il negozio vanta inoltre una consolidata esperienza nella realizzazione di divise e abbigliamento professionale per enti pubblici, aziende e bande musicali della regione.
Per celebrare questo importante traguardo, Severi Moda invita tutti a festeggiare insieme il 17 e 18 ottobre. Per l’occasione sarà applicato uno sconto del 30% su tutto l’assortimento e sarà offerto un rinfresco ai visitatori: un modo per ringraziare la clientela che, nel corso dei decenni, ha contribuito a scrivere questa storia.
Novant’anni dopo l’apertura del primo negozio, Severi guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Perché le mode cambiano, ma lo stile, quando è fondato su esperienza e passione, sa attraversare le generazioni.
Dal 1936 a oggi, le mode sono cambiate. Lo stile Severi è rimasto.
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