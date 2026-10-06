Da Coop 7'000 franchi per il lavatoio di Incella e la capanna Al Legn
I fondi raccolti in occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Brissago sosterranno il restauro dello storico lavatoio e un intervento nella cucina del rifugio.
BRISSAGO - L'inaugurazione, nell'agosto 2026, del nuovo punto vendita Coop di Brissago porta un sostegno complessivo di 7'000 franchi a due realtà locali. I 2'000 franchi raccolti con la grigliata organizzata durante la festa saranno destinati alla capanna Al Legn, mentre Coop ha donato direttamente 5'000 franchi al Comune per il restauro e la valorizzazione dello storico lavatoio di Incella.
Il Municipio di Brissago ha deciso di destinare interamente il contributo di Coop al lavatoio. «Desidero ringraziare sentitamente Coop per la generosa donazione di 5'000 franchi, che sarà destinata al restauro e alla valorizzazione dello storico lavatoio di Incella, un contributo concreto alla tutela del nostro patrimonio storico e culturale», afferma la sindaca Veronica Marcacci Rossi.
L'intervento punta così a recuperare e rendere fruibile un luogo legato per generazioni al lavoro quotidiano e alla vita comunitaria brissaghese, conservandolo come testimonianza storica.
La seconda iniziativa è invece legata direttamente alla festa d'inaugurazione: la grigliata ha permesso di raccogliere 2'000 franchi, devoluti all'associazione Amici della Montagna Brissago (AMB). La somma servirà alla sistemazione del nuovo banco da lavoro della cucina del Rifugio Al Legn, necessario per la gestione quotidiana della capanna.
Il presidente dell'AMB, Michele Cagna, evidenzia le difficoltà legate alla gestione di una struttura ad alta quota accessibile soltanto a piedi: «La manutenzione della struttura, il trasporto dei materiali, la cura degli impianti, l’approvvigionamento di acqua ed energia sono tutte attività che, in un luogo raggiungibile solamente a piedi, diventano inevitabilmente più complesse e costose. Questo sostegno ci permette di affrontare questo tipo di intervento e di portare avanti le attività necessarie alla struttura».
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!