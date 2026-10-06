Da Coop 7'000 franchi per il lavatoio di Incella e la capanna Al Legn

Il Municipio di Brissago ha deciso di destinare interamente il contributo di Coop al lavatoio. «Desidero ringraziare sentitamente Coop per la generosa donazione di 5'000 franchi, che sarà destinata al restauro e alla valorizzazione dello storico lavatoio di Incella, un contributo concreto alla tutela del nostro patrimonio storico e culturale», afferma la sindaca Veronica Marcacci Rossi.