Con la Black Week regalati 6 mesi di benessere e divertimento a un prezzo speciale!
L'abbonamento all-inclusive di Splash & Spa Tamaro a un prezzo incredibile, ma solo per questa settimana.
RIVERA - La Black Week porta con sé un'occasione da non perdere alla Splash & Spa Tamaro!
Dal 23 al 29 novembre 2026, approfitta di una promozione esclusiva e regalati sei mesi di puro benessere, sport e divertimento.
Con l'Abbonamento All-Inclusive di 6 mesi, avrai accesso a Fit-Center, corsi di gruppo, SPA e Splash, tutto in un'unica soluzione!
E per la Black Week il prezzo è davvero speciale: SOLO CHF 740.– invece di CHF 840.–. RISPARMI CHF 100.–!
Un'opportunità imperdibile per prenderti cura di te, ritrovare la tua energia, concederti momenti di relax e divertirti ogni volta che vuoi.
Ma attenzione: questa promozione è disponibile solo da lunedì 23 a domenica 29 novembre 2026!
Acquista il tuo abbonamento direttamente alle casse (tutti i giorni dalle 11:00 alle 21:00) oppure comodamente online qui e assicurati sei mesi di esperienze All-Inclusive a un prezzo eccezionale.
Non lasciarti sfuggire l'offerta: la Black Week dura solo 7 giorni!
Acquista subito il tuo abbonamento! Condizioni: l'abbonamento promozionale deve essere acquistato entro il 29 novembre 2026 e attivato entro 30 giorni dalla data d'acquisto. Per l'attivazione è necessario presentarsi alle casse con un documento d'identità.
Splash & Spa Tamaro è riconosciuta dalle principali casse malati: per l'eventuale rimborso, può essere richiesto il certificato QUALICERT al momento della stipulazione dell’abbonamento (le condizioni di rimborso dipendono dal proprio contratto assicurativo).
Il buono acquistato online è valido esclusivamente per l'acquisto dell'abbonamento All-Inclusive di 6 mesi (contratto da attivare entro 30 giorni dalla data d’acquisto) e non è convertibile in denaro né utilizzabile per altre prestazioni.
Non lasciarti sfuggire questa occasione: hai tempo solo fino al 29 novembre per risparmiare CHF 100.–.
Acquista ora il tuo abbonamento All-Inclusive e regalati sei mesi di benessere, sport e divertimento.
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