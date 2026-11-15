TENERO
Concorso "Tenero Folk", estratti i tre fortunati vincitori
Premi di valore tra bicicletta e robot tagliaerba assegnati durante la manifestazione dedicata alle tradizioni locali.
Centro Tenero
In foto: M. Decarli, S. Pisciani, A. Panzeri (Vincitori); e M. Nese (Eventi e Marketing).
Concorso "Tenero Folk", estratti i tre fortunati vincitori
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Concorso "Tenero Folk", estratti i tre fortunati vincitori
Premi di valore tra bicicletta e robot tagliaerba assegnati durante la manifestazione dedicata alle tradizioni locali.
Concorso "Tenero Folk", estratti i tre fortunati vincitori
Premi di valore tra bicicletta e robot tagliaerba assegnati durante la manifestazione dedicata alle tradizioni locali.
TENERO - Tra migliaia di partecipanti, sono stati estratti i tre vincitori del concorso "Tenero Folk", organizzato in occasione della quinta edizione dell'omonima manifestazione folcloristica, tenutasi in autunno al Centro commerciale di Tenero.
L'evento, dedicato alle tradizioni e ai costumi del territorio, ha messo in palio tre premi principali. La fortuna ha sorriso a M. Decarli, S. Pisciani e A. Panzeri, che si aggiudicano rispettivamente una bicicletta Merida, un tosaerba a batteria Honda e un robot tagliaerba Honda Miimo.
Il "Tenero Folk", giunto alla sua quinta edizione, si conferma così un appuntamento dedicato alla valorizzazione delle tradizioni locali.
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