ASCONART 2026: all’Hotel Ascona la cultura si fa esperienza tra libri, arte e spiritualità

La Sala Principale dell'albergo ospiterà la Fiera del Libro, organizzata dalla Libreria Pagina 21, affiancata da una speciale selezione di volumi dedicati alla storia e all'anima di Ascona, curata dalla Libreria della Rondine. Per i visitatori sarà allestito un accogliente Angolo Lettura nella sala dell’hotel, il tutto incorniciato dalla musica di sottofondo del Reading Bar, ideale per un aperitivo, un pranzo o una cena. Il percorso espositivo rende un imponente omaggio al maestro Luigi Pericle con una mostra di ben 150 dipinti a inchiostro cinese. Per l’occasione, e su richiesta, saranno straordinariamente accessibili per visite e consultazioni: