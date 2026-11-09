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ASCONART 2026: all’Hotel Ascona la cultura si fa esperienza tra libri, arte e spiritualità

L'evento inizia oggi e si conclude il 22 novembre
ASCONART 2026: all’Hotel Ascona la cultura si fa esperienza tra libri, arte e spiritualità
HOTEL ASCONA
ASCONART 2026: all’Hotel Ascona la cultura si fa esperienza tra libri, arte e spiritualità
L'evento inizia oggi e si conclude il 22 novembre

Dal 9 al 22 novembre 2026, l'Hotel Ascona (Via Signore in Croce 1, Ascona) si trasforma nel cuore pulsante della cultura e dell'arte del Canton Ticino con la nuova edizione di ASCONART. L’evento, aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 a mezzanotte (ingresso CHF 10.-), propone un viaggio immersivo tra letteratura, pittura e approfondimento spirituale, accompagnato da un’offerta enogastronomica dedicata. Il cuore della rassegna: Libri e Arte

La Sala Principale dell'albergo ospiterà la Fiera del Libro, organizzata dalla Libreria Pagina 21, affiancata da una speciale selezione di volumi dedicati alla storia e all'anima di Ascona, curata dalla Libreria della Rondine. Per i visitatori sarà allestito un accogliente Angolo Lettura nella sala dell’hotel, il tutto incorniciato dalla musica di sottofondo del Reading Bar, ideale per un aperitivo, un pranzo o una cena. Il percorso espositivo rende un imponente omaggio al maestro Luigi Pericle con una mostra di ben 150 dipinti a inchiostro cinese. Per l’occasione, e su richiesta, saranno straordinariamente accessibili per visite e consultazioni:

    • L'Archivio Luigi Pericle e la sua Biblioteca personale.
    • La Biblioteca sull'aspetto spirituale dell'arte e i cataloghi d'arte specializzati.
    • La Biblioteca esoterica.

Il Programma degli Eventi Speciali
Tutti gli appuntamenti si terranno nella Sala Video e Conferenze. I posti sono limitati (max. 30 persone) ed è obbligatoria la prenotazione via email a booking@hotel-ascona.ch. Su richiesta alla reception è possibile consultare il programma completo degli eventi speciali.

    • 10 Novembre, ore 17.30: Incontro con… Elisa Filomena
    • 12, 13 e 14 Novembre: Focus speciale e programma dedicato con Luciano Chessa e Pablo Jordan
    • 13 Novembre, ore 17.30: Incontro con… Giulio Cortesi
    • 14 Novembre, ore 17.30: Incontro con… Federico Iannaccone
    • 15 Novembre, ore 17.30: Incontro con… Daniela Albertini
    • 18 Novembre, ore 16.30: Incontro con… Dalmazio Ambrosioni
    • 18 novembre, ore 17.30: Incontro con… Masha Dimitri
    • 20 novembre, ore 18.00: I disegni di Franz Kafka – Conferenza a cura di Andreas Kilcher
    • 21 novembre, ore 18.00: François Barras presenta e parla del suo nuovo libro
    • 21–22 novembre: Libri Magici – Programma speciale completo nel fine settimana
    • 23 Novembre, ore 17.30: Incontro con… Lorenzo Puglisi (evento di chiusura rassegna)

Informazioni utili e Ristorazione
Per vivere appieno l'esperienza di ASCONART, l'Hotel Ascona propone momenti di convivialità culinaria per il pranzo e la cena. Si prega di prenotare il proprio tavolo chiamando il numero +41 (0)91 785 15 15.

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