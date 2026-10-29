Cassa pensione SNL: confermata Valitas. Contributi e prestazioni restano invariati.

Per i collaboratori, in concreto, non cambia nulla: la cassa resta affiliata a Valitas, contributi e prestazioni restano invariati.

SNL ringrazia Copernicus Wealth Management SA, che dal 2022 ha gestito il patrimonio della cassa in un periodo di difficoltà e di incertezza, segnato da forti turbolenze sui mercati finanziari. A fine 2025 il grado di copertura della cassa era del 104,1%.