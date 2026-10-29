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Cassa pensione SNL: confermata Valitas. Contributi e prestazioni restano invariati.

Società Navigazione del Lago di Lugano SA
Cassa pensione SNL: confermata Valitas. Contributi e prestazioni restano invariati.
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Cassa pensione SNL: confermata Valitas. Contributi e prestazioni restano invariati.
Società Navigazione del Lago di Lugano SA

La Società Navigazione del Lago di Lugano SA (SNL) esprime soddisfazione per la soluzione trovata per la cassa pensione dei suoi collaboratori. 

La Commissione di previdenza ha affidato a UBS la gestione del patrimonio previdenziale, al termine di un'approfondita valutazione condotta con la fondazione Valitas e con un esperto indipendente.

Per i collaboratori, in concreto, non cambia nulla: la cassa resta affiliata a Valitas, contributi e prestazioni restano invariati.

SNL ringrazia Copernicus Wealth Management SA, che dal 2022 ha gestito il patrimonio della cassa in un periodo di difficoltà e di incertezza, segnato da forti turbolenze sui mercati finanziari. A fine 2025 il grado di copertura della cassa era del 104,1%.

«È una buona soluzione per i nostri collaboratori, frutto di un lavoro serio e condiviso», dichiara Simone Bianchi, direttore di SNL. «Ringrazio Copernicus per la professionalità dimostrata nella gestione del patrimonio previdenziale.»

«Siamo intervenuti in un momento molto delicato nel quale abbiamo potuto risolvere una situazione complessa derivata dalla precedente cassa pensione», dichiara la Direzione di Copernicus.

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cassa pensionelago di luganosnl

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