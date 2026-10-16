Da 120 anni nel cuore di Lugano

Tra il 1990 e il 1994 sono stati realizzati il garage sotterraneo e la piscina nel giardino sul retro. Dal 1999 al 2009 è stata introdotta progressivamente l'aria condizionata in tutto l'edificio, mentre tra il 2012 e il 2024 sono state completamente rinnovate, in tre tappe, le camere di quattro piani.