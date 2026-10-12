40 e 25 anni, storie fatte di impegno professionale
Due dipendenti Coop raccontano il valore dell’esperienza e della crescita personale nel tempo.
Due dipendenti Coop raccontano il valore dell’esperienza e della crescita personale nel tempo.
CASTIONE - Tosca Forni Ortner festeggia 40 anni in Coop, un’esperienza professionale cominciata nell’amministrazione e proseguita come capo reparto casse all’Ipermercato Coop di Canobbio Resega. Tra cambiamenti, incontri e nuove sfide, ciò che non è mai venuto meno è il piacere di essere d’aiuto e il legame con le persone. Oggi guarda al futuro con curiosità, pronta a rimettersi in gioco anche attraverso il volontariato.
Manuela Bernasconi celebra invece 25 anni in Coop. Ha mosso i primi passi proprio alla filiale di Bissone e, dopo aver lavorato in diverse sedi, tra cui Serfontana, è tornata nel punto vendita da cui era partita. È sempre a contatto con la clientela, mettendo a disposizione simpatia e disponibilità. Tra ricordi e qualche scaffale raggiunto grazie al suo metro e ottanta, conserva con affetto una parte significativa della sua storia lavorativa.
A Tosca Forni Ortner e Manuela Bernasconi vanno le congratulazioni e i ringraziamenti per la dedizione dimostrata nel corso del loro percorso in azienda.
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