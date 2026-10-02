Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

La vostra azienda concilia lavoro e vita privata? Ditelo in un sondaggio

L'inchiesta è promossa da Pro Familia Svizzera Italiana e ha l'obiettivo di «far emergere le buone pratiche già presenti e individuare cosa si può migliorare».
La vostra azienda concilia lavoro e vita privata? Ditelo in un sondaggio
Depositphotos (AntonLozovoy)
Fonte Pro Familia Svizzera Italiana
La vostra azienda concilia lavoro e vita privata? Ditelo in un sondaggio
L'inchiesta è promossa da Pro Familia Svizzera Italiana e ha l'obiettivo di «far emergere le buone pratiche già presenti e individuare cosa si può migliorare».

Come conciliano lavoro e vita privata le aziende e gli enti ticinesi?

Per scoprirlo è partito il 1° ottobre il primo sondaggio cantonale sul tema, promosso da Pro Familia Svizzera Italiana e rivolto a tutti i datori e le datrici di lavoro del Cantone.

L'indagine vuole offrire per la prima volta «una fotografia rappresentativa della realtà locale». Al centro ci sono flessibilità, orari e modelli organizzativi, congedi, opportunità di carriera ed equilibrio di genere.

L'obiettivo è «far emergere le buone pratiche già presenti e individuare cosa si può migliorare». Così istituzioni, politica ed economia avranno una base concreta per le future misure di sostegno alle imprese. In un periodo di carenza di personale qualificato, la conciliabilità rende più attrattive le organizzazioni e più competitivo il territorio, conclude Pro Familia.

I dati saranno analizzati solo in forma aggregata dal Dr. Philippe Gnaegi, docente universitario con oltre vent'anni di esperienza nel settore.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aziendeconciliazioneflessibilitàpro famigliasondaggioticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
31
73

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
2 gior
187

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
1 gior
43
105

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega
LIVE
COLDRERIO
1 ora
7
24

Scontro auto-camion sull'A2, interviene la Rega

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
2 gior
28
108

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
3 gior
7
15

Elisa, fine della storia d'amore

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
1 gior
34
73

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
2 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
48
94

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
2 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video
LIVE
GRONO
11 ore

Arriva l'uomo che guarisce tutte le malattie: il video

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
2 gior
111
154

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

«La mia salute non c'entra nulla»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
51
90

«La mia salute non c'entra nulla»

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»
LIVE
MASSAGNO
11 ore
47
51

«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
2 gior
25
99

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1
41

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
2 gior
23
39

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
1 gior
44

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
1 gior

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro
LIVE
LOCARNO
1 gior
23
48

Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
1 gior
8
62

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
22

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
1 gior

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
1 gior
12
51

La sorella di Ronaldo spara a zero

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
1 gior

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
2 gior
49
50

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
2 gior
8
35

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
LIVE
PAMBIO-NORANCO
1 ora
14

Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme
LIVE
ARGOVIA
1 gior
19
161

«Aiutatemi, sto morendo!». Così Ajdin ha salvato quattro giovani dall'auto in fiamme

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
1 gior

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
5
15

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

La coda di Haaland finisce in Tribunale
LIVE
CALCIO
22 ore
1
18

La coda di Haaland finisce in Tribunale

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
35

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
3 gior
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 gior
29
132

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
1 gior
14
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
LIVE
AGENDONE
11 ore
10

C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
2 gior
23
36

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
2 gior
20
67

Lugano, un disastro

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
2 gior
11
97

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille
LIVE
HCL/HCAP
1 gior
20
8

Il crollo del Lugano, l'Ambrì e i casi Morini e Pestoni: parla Reuille

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
LIVE
NHL
23 ore
12
55

Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»
LIVE
ZURIGO
21 ore
9
49

Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
2 gior
2
37

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
15

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
LIVE
CANTONE
1 gior
4
63

Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi

I Sette della vergogna
LIVE
STATI UNITI
21 ore

I Sette della vergogna

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
89

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato
LIVE
GORDOLA
1 gior
5
27

Casa Azul lascia Gordola: il contratto non sarà rinnovato

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»
LIVE
HCL
1 gior
8
23

«Non posso controllare ciò che fa l'agente di Morini»

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Credinvest Bank rafforza la presenza a Zurigo: Markus Wey alla guida della filiale
LIVE
LUGANO
4 ore

Credinvest Bank rafforza la presenza a Zurigo: Markus Wey alla guida della filiale

Dona i tuoi vecchi occhiali, sostieni un’iniziativa solidale e ricevi un buono
LIVE
CANTONE
1 gior
6

Dona i tuoi vecchi occhiali, sostieni un’iniziativa solidale e ricevi un buono

The Hexagon Swiss annuncia l’ingresso di Anna Pirozzi tra i propri investitori
LIVE
MENDRISIO
1 gior

The Hexagon Swiss annuncia l’ingresso di Anna Pirozzi tra i propri investitori

Apre Universal Dancing: ristorante, musica e ospitalità in un unico spazio
LIVE
IRAGNA
1 gior

Apre Universal Dancing: ristorante, musica e ospitalità in un unico spazio

Oltre l'abitare: il Ticino di domani a confronto al LAC di Lugano
LIVE
HOMESPACE
1 gior
3

Oltre l'abitare: il Ticino di domani a confronto al LAC di Lugano

Tesla e IDI insieme: il futuro è già cominciato
LIVE
CANTONE
2 gior

Tesla e IDI insieme: il futuro è già cominciato

"Salvate il ratto": nasce in Ticino il primo corso di sceneggiatura ibrido
LIVE
BEDANO
3 gior
6

"Salvate il ratto": nasce in Ticino il primo corso di sceneggiatura ibrido

Il tuo evento aziendale? Presso la Terrazza Manor
LIVE
LUGANO
4 gior

Il tuo evento aziendale? Presso la Terrazza Manor

Locarno ha un nuovo negozio Coop
LIVE
LOCARNO
4 gior
13

Locarno ha un nuovo negozio Coop

Destinazione Profumo, una nuova esperienza sensoriale sulla Centovallina
LIVE
LOCARNO
1 sett
4

Destinazione Profumo, una nuova esperienza sensoriale sulla Centovallina