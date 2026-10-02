La vostra azienda concilia lavoro e vita privata? Ditelo in un sondaggio
L'inchiesta è promossa da Pro Familia Svizzera Italiana e ha l'obiettivo di «far emergere le buone pratiche già presenti e individuare cosa si può migliorare».
Come conciliano lavoro e vita privata le aziende e gli enti ticinesi?
Per scoprirlo è partito il 1° ottobre il primo sondaggio cantonale sul tema, promosso da Pro Familia Svizzera Italiana e rivolto a tutti i datori e le datrici di lavoro del Cantone.
L'indagine vuole offrire per la prima volta «una fotografia rappresentativa della realtà locale». Al centro ci sono flessibilità, orari e modelli organizzativi, congedi, opportunità di carriera ed equilibrio di genere.
L'obiettivo è «far emergere le buone pratiche già presenti e individuare cosa si può migliorare». Così istituzioni, politica ed economia avranno una base concreta per le future misure di sostegno alle imprese. In un periodo di carenza di personale qualificato, la conciliabilità rende più attrattive le organizzazioni e più competitivo il territorio, conclude Pro Familia.
I dati saranno analizzati solo in forma aggregata dal Dr. Philippe Gnaegi, docente universitario con oltre vent'anni di esperienza nel settore.
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