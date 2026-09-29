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"Salvate il ratto": nasce in Ticino il primo corso di sceneggiatura ibrido

Un innovativo percorso formativo unisce microlezioni, avatar AI e incontri con esperti del cinema per esplorare nuove vie della scrittura per lo schermo.
"Salvate il ratto": nasce in Ticino il primo corso di sceneggiatura ibrido
Salvare il ratto. Corso di sceneggiatura innovativo
"Salvate il ratto": nasce in Ticino il primo corso di sceneggiatura ibrido
Un innovativo percorso formativo unisce microlezioni, avatar AI e incontri con esperti del cinema per esplorare nuove vie della scrittura per lo schermo.

BEDANO - Prende il via "Salvate il ratto", il primo corso di sceneggiatura realizzato in Ticino che unisce contenuti umani, avatar virtuali creati dall'intelligenza artificiale e, in arrivo, lezioni online e in presenza con nomi noti del cinema internazionale. Il percorso formativo, ideato da Marco Cassiano, formatore e sceneggiatore della casa di produzione Videus ex machina di Bedano, si articola in 96 microlezioni brevi, accompagnate da altrettanti esercizi, quiz e approfondimenti.

Il titolo del corso si ispira ironicamente al celebre manuale "Salvate il gatto" di Blake Snyder, testo che per l'autore ha rappresentato un punto di svolta nella comprensione delle tecniche narrative. Il corso, tuttavia, prende le distanze da un singolo approccio e abbraccia diverse scuole di pensiero sulla scrittura, lasciando allo sceneggiatore la libertà di scegliere gli strumenti più adatti al proprio lavoro. L'obiettivo dichiarato è offrire un mezzo concreto per sbloccare le storie quando la scrittura si arena.

Formato e-learning pensato per la mobilità
Il corso nasce per rispondere a un'esigenza precisa: conciliare la necessità di approfondimento con i ritmi frenetici della quotidianità. Le lezioni, di durata inferiore ai tre minuti, sono pensate per essere ascoltate in mobilità e sono realizzate con avatar virtuali. Il percorso include inoltre esercizi di approfondimento, articoli con link a materiale didattico esterno, quiz di autovalutazione e due esami di certificazione. Il corso è interamente disponibile sulla piattaforma Udemy, con un costo contenuto variabile in base alle promozioni in corso, e può essere seguito in qualsiasi momento e luogo.

Un metodo costruito insieme all'intelligenza artificiale
Il corso è stato sviluppato a partire da un programma "umano", basato sull'esperienza di numerosi sceneggiatori che hanno contribuito alla stesura di diversi capitoli, integrato con i riferimenti classici della manualistica di sceneggiatura. L'intero materiale è stato poi elaborato con strumenti di intelligenza artificiale con un duplice obiettivo: sintetizzare decine di pagine di contenuti in interventi brevi e concentrati, e creare avatar virtuali in grado di narrare i contenuti contenendo i costi di produzione. Il risultato è un percorso che raccoglie il meglio delle diverse scuole di pensiero sulla sceneggiatura, offrendo spunti che difficilmente si trovano riuniti in un unico testo, con la flessibilità di un percorso adattabile agli impegni di ciascuno.

Per neofiti e professionisti
Il corso è pensato sia per chi si avvicina per la prima volta alla scrittura per lo schermo, sia per professionisti già attivi. I neofiti potranno apprendere i concetti in modo graduale, esercitandosi progressivamente lungo il percorso; i professionisti troveranno domande utili a rimettere in discussione il proprio metodo di lavoro e tecniche che potrebbero aver dimenticato o non conosciuto.

Un uso critico e consapevole dell'intelligenza artificiale
Cassiano, formatore "in carne e ossa", racconta un percorso personale di iniziale diffidenza verso l'intelligenza artificiale, superata dopo aver iniziato a utilizzarla per affinare il proprio lavoro di sceneggiatura, un cambiamento che ha coinciso con l'arrivo di vendite e finanziamenti per i suoi progetti. Secondo Cassiano, l'IA può migliorare il lavoro creativo quando la base umana è solida, ma richiede sempre un controllo attento data la possibilità di "allucinazioni": un tema che il corso stesso affronta, spiegando come riconoscerle e gestirle.

Prossimi sviluppi
Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con l'aggiunta di video di esercitazione pratica, seguiti da lezioni in diretta streaming e laboratori intensivi in presenza, anche in collaborazione con sceneggiatori affermati attualmente in fase di contrattualizzazione.

Informazioni e iscrizioni
Per iscriversi o saperne di più sul corso "Salvate il ratto" è disponibile il link diretto al corso sulla piattaforma Udemy. In caso di aumento del prezzo standard, è possibile ottenere il prezzo minimo utilizzando il codice sconto LETTORIDITIO.

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