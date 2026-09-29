"Salvate il ratto": nasce in Ticino il primo corso di sceneggiatura ibrido

Formato e-learning pensato per la mobilità

Il corso nasce per rispondere a un'esigenza precisa: conciliare la necessità di approfondimento con i ritmi frenetici della quotidianità. Le lezioni, di durata inferiore ai tre minuti, sono pensate per essere ascoltate in mobilità e sono realizzate con avatar virtuali. Il percorso include inoltre esercizi di approfondimento, articoli con link a materiale didattico esterno, quiz di autovalutazione e due esami di certificazione. Il corso è interamente disponibile sulla piattaforma Udemy, con un costo contenuto variabile in base alle promozioni in corso, e può essere seguito in qualsiasi momento e luogo.

Un metodo costruito insieme all'intelligenza artificiale

Il corso è stato sviluppato a partire da un programma "umano", basato sull'esperienza di numerosi sceneggiatori che hanno contribuito alla stesura di diversi capitoli, integrato con i riferimenti classici della manualistica di sceneggiatura. L'intero materiale è stato poi elaborato con strumenti di intelligenza artificiale con un duplice obiettivo: sintetizzare decine di pagine di contenuti in interventi brevi e concentrati, e creare avatar virtuali in grado di narrare i contenuti contenendo i costi di produzione. Il risultato è un percorso che raccoglie il meglio delle diverse scuole di pensiero sulla sceneggiatura, offrendo spunti che difficilmente si trovano riuniti in un unico testo, con la flessibilità di un percorso adattabile agli impegni di ciascuno.