Soggiorni linguistici estivi per i giovani ticinesi: cresce l’interesse per la Germania e il Regno Unito

Nel complesso, Germania e Regno Unito hanno rappresentato oltre tre quarti delle partenze estive dal Ticino, evidenziando l’importanza dell’apprendimento linguistico immersivo nei Paesi in cui si parlano il tedesco e l’inglese. Anche la Francia ha guadagnato terreno, con i viaggi per imparare il francese passati dal 5,0% al 7,1%.



Sempre più adolescenti scelgono un’esperienza internazionale

Un’altra tendenza evidente è il progressivo abbassamento dell’età dei partecipanti. L’età media dei giovani ticinesi partiti durante l’estate è scesa dai 18,1 anni del 2025 ai 17,1 anni del 2026, mentre la percentuale di partecipanti di età inferiore ai 18 anni è aumentata dal 66,0% al 70,2%.

