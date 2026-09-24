Soggiorni linguistici estivi per i giovani ticinesi: cresce l’interesse per la Germania e il Regno Unito
I partecipanti ai viaggi estivi sono sempre più giovani, spiega EF Soggiorni Linguistici
Un’estate all’insegna dell’apprendimento linguistico, della crescente autonomia e dello scambio interculturale: è questo il quadro che emerge dai soggiorni linguistici EF scelti dai giovani ticinesi nel 2026. I partecipanti hanno viaggiato verso 26 destinazioni in Europa, Nord America, Asia e Oceania, con la Germania e il Regno Unito nettamente in cima alle preferenze estive.
Tedesco e inglese in testa
L’apprendimento linguistico continua a essere al centro della scelta della destinazione. I soggiorni in Germania per imparare il tedesco hanno rappresentato il 39,9% dei viaggi estivi, con un aumento significativo rispetto al 31,1% del 2025. I soggiorni nel Regno Unito per imparare l’inglese hanno rappresentato un ulteriore 36,1%, in crescita rispetto al 34,5% dell’anno precedente.
Nel complesso, Germania e Regno Unito hanno rappresentato oltre tre quarti delle partenze estive dal Ticino, evidenziando l’importanza dell’apprendimento linguistico immersivo nei Paesi in cui si parlano il tedesco e l’inglese. Anche la Francia ha guadagnato terreno, con i viaggi per imparare il francese passati dal 5,0% al 7,1%.
Sempre più adolescenti scelgono un’esperienza internazionale
Un’altra tendenza evidente è il progressivo abbassamento dell’età dei partecipanti. L’età media dei giovani ticinesi partiti durante l’estate è scesa dai 18,1 anni del 2025 ai 17,1 anni del 2026, mentre la percentuale di partecipanti di età inferiore ai 18 anni è aumentata dal 66,0% al 70,2%.
I giovani tra i 15 e i 17 anni hanno rappresentato da soli il 62,6% delle partenze estive, rispetto al 56,7% dell’anno precedente. I dati indicano una partecipazione crescente da parte degli adolescenti, che scelgono un’esperienza internazionale in un ambiente strutturato, capace di combinare lezioni di lingua, attività culturali, escursioni e opportunità di incontrare giovani provenienti da altri Paesi.
Autunno: anni scolastici all’estero e gap year
Con l’avvicinarsi dell’autunno, cambia il profilo della mobilità internazionale: i partecipanti cercano esperienze più lunghe, come un anno scolastico all’estero o un gap year.
L’Europa continua a svolgere un ruolo importante. Berlino ha aumentato la propria quota tra gli studenti ticinesi in partenza in autunno, passando dal 13,0% del 2025 al 15,2% del 2026, mentre Dublino è più che raddoppiata, passando dal 3,7% all’8,7%. Al tempo stesso, l’interesse resta globale, con destinazioni come Tokyo, Nizza, Cambridge e Toronto che riflettono l’ampia gamma di opportunità disponibili per i giovani alla ricerca di un’esperienza internazionale più lunga.
Un’estate da record per la soddisfazione della clientela
In termini di soddisfazione della clientela, il 2026 è stata l’estate di maggior successo di sempre per EF Ticino. Nel complesso, EF ha inoltre raggiunto il traguardo di una valutazione di 4,5 su Trustpilot.
Anche i riscontri qualitativi forniti dagli studenti e dalle loro famiglie confermano positivamente la loro esperienza con EF Ticino. Le recensioni sottolineano in particolare la disponibilità del team locale e il supporto offerto durante la preparazione del soggiorno linguistico.
Apprendimento linguistico, autonomia e apertura internazionale
I risultati dell’estate e le prenotazioni per l’autunno mostrano la popolarità dei soggiorni linguistici, che permettono di combinare l’apprendimento immersivo con un’esperienza internazionale più ampia. Oltre a migliorare le proprie competenze linguistiche, i partecipanti hanno l’opportunità di sviluppare una maggiore autonomia e di entrare in contatto con persone e culture di tutto il mondo.
La crescente percentuale di partecipanti di età inferiore ai 18 anni evidenzia inoltre la domanda di programmi strutturati e supportati, capaci di combinare apprendimento linguistico, sviluppo personale e scoperta internazionale.
EF Language Abroad (meglio conoscita in Ticino come EF Soggiorni Linguistici) offre esperienze di apprendimento linguistico immersivo per studenti di tutte le età, presso campus gestiti da EF e aperti tutto l’anno in tutto il mondo. I programmi spaziano da corsi brevi a soggiorni di lunga durata e combinano l’insegnamento linguistico con l’immersione culturale e una comunità internazionale.
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