Aperti tutto l'anno: all'Hotel La Palma l'autunno è un piatto ricchissimo

MURALTO - Un nuovo calendario di attività ed eventi per animare il lungolago locarnese, prolungare la stagione e creare nuove occasioni di incontro per gli ospiti dell’hotel e per la clientela locale. È questa l'idea dell'Hotel La Palma di Locarno-Muralto, che rende nota la novità «con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio anche durante i mesi autunnali e invernali».