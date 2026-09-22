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Aperti tutto l'anno: all'Hotel La Palma l'autunno è un piatto ricchissimo

Fra enogastronomia, eventi e musica la nota struttura del Locarnese presenta la sua offerta per i mesi di novembre, dicembre e febbraio.
Aperti tutto l'anno: all'Hotel La Palma l'autunno è un piatto ricchissimo
Hotel la Palma
Fonte Hotel La Palma
Aperti tutto l'anno: all'Hotel La Palma l'autunno è un piatto ricchissimo
Fra enogastronomia, eventi e musica la nota struttura del Locarnese presenta la sua offerta per i mesi di novembre, dicembre e febbraio.

MURALTO - Un nuovo calendario di attività ed eventi per animare il lungolago locarnese, prolungare la stagione e creare nuove occasioni di incontro per gli ospiti dell’hotel e per la clientela locale. È questa l'idea dell'Hotel La Palma di Locarno-Muralto, che rende nota la novità «con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio anche durante i mesi autunnali e invernali».

A partire da quest’anno, infatti, l’Hotel resterà aperto anche nei mesi di novembre, dicembre e febbraio, proponendo nei fine settimana un programma dedicato alla musica, al ballo, all’enogastronomia, al benessere e all’intrattenimento.

Un nuovo calendario di eventi per vivere l’Hotel La Palma tutto l’anno!

    • Il weekend a La Palma si apre con il Friday Apéro con DJ, ogni venerdì dalle 17.00 alle 19.00: un momento informale per ritrovarsi, brindare e iniziare il fine settimana a ritmo di musica.
    • Questo sabato, 26 settembre dalle ore 18.30, sarà invece la volta della serata Boogie Woogie, un appuntamento dedicato agli amanti della musica e del ballo, all’insegna del divertimento e della convivialità. Per la serata è consigliata la prenotazione.
    • La domenica mattina spazio al Jazz dal vivo, per concludere il weekend in un’atmosfera rilassata e piacevole.
    • Anche la proposta gastronomica accompagnerà la stagione con rassegne dedicate ai sapori dell’autunno e dell’inverno: dalla cacciagione e selvaggina (carta già attiva, in allegato) alle degustazioni di vini e formaggi, fino alle cene e agli appuntamenti delle festività Natalizie e del Capodanno. Lo Chef Antonino Messina proporrà piatti capaci di valorizzare prodotti, sapori e tradizioni del territorio.
    • E questo è solo l’inizio. A partire dal 1° novembre il calendario si arricchirà con le serate Fondue & Wellness, ideali per i weekend più freddi, oltre a nuovi appuntamenti dedicati alla musica, al ballo e all’enogastronomia.

Il programma sarà in continua evoluzione, con nuove iniziative tutte da scoprire.Il calendario completo e i dettagli dei singoli appuntamenti sono disponibili nell’allegato.

L’obiettivo è quello far diventare l’Hotel La Palma di Locarno-Muralto un punto di riferimento anche durante la stagione invernale, offrendo nuove occasioni per vivere il lungolago e il territorio anche nei mesi di minore affluenza.

Per conoscere tutti gli appuntamenti, è possibile seguire i nostri canali social e il sito dell’Hotelwww.lapalmaaulac.com

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