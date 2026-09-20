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Nasce FUNpromotion.app, prima piattaforma dedicata ai locali e agli eventi gastronomici del Ticino

Una app, un sito web, newsletter e canali social riuniscono in un'unica piattaforma ristoranti, pizzerie, eventi e rassegne gastronomiche del Cantone. Già oltre 200 locali aderenti e 2'500 utenti attivi, con l'obiettivo di superare i 10'000 utenti entro la fine del 2027.
Nasce FUNpromotion.app, prima piattaforma dedicata ai locali e agli eventi gastronomici del Ticino
FunPromotion
Nasce FUNpromotion.app, prima piattaforma dedicata ai locali e agli eventi gastronomici del Ticino
Una app, un sito web, newsletter e canali social riuniscono in un'unica piattaforma ristoranti, pizzerie, eventi e rassegne gastronomiche del Cantone. Già oltre 200 locali aderenti e 2'500 utenti attivi, con l'obiettivo di superare i 10'000 utenti entro la fine del 2027.

LUGANO - Debutta ufficialmente FUNpromotion.app, la prima piattaforma digitale interamente dedicata alla scoperta e alla promozione della ristorazione e degli eventi gastronomici in Ticino.

Il progetto, sviluppato da Event8 SAGL con sede a Bellinzona, nasce con un obiettivo chiaro: creare un ponte diretto tra i locali del territorio, i loro clienti e le aziende partner, offrendo visibilità, promozione e nuove opportunità di incontro tutto l'anno.

FUNpromotion.app unisce ristoranti, pizzerie, eventi e rassegne gastronomiche in un'unica piattaforma: un'applicazione mobile disponibile su App Store e Google Play, un sito web (www.funpromotion.app), newsletter e canali social pensati per far scoprire il territorio ticinese a residenti e turisti, amanti della buona cucina e buongustai, in ogni stagione dell'anno.

Cerca, scopri, vivi il territorio
Attraverso l'app, gratuita e disponibile in pochi tap, gli utenti possono cercare ristoranti, pizzerie, grotti ed enoteche vicino a loro, ricevere notifiche su eventi, promozioni e novità e scoprire le rassegne gastronomiche organizzate durante tutto l'anno nelle diverse regioni del Cantone, dal Bellinzonese al Locarnese, dal Luganese al Mendrisiotto.

Tra le iniziative in programma figurano rassegne stagionali come «Novembre in Pizzeria», «Gennaio al Sushi» e il «Maggio Gastronomico», oltre a numerosi eventi e appuntamenti segnalati quotidianamente sulla piattaforma direttamente dai locali stessi.

Un progetto pensato per i locali
Per i ristoratori, FUNpromotion.app rappresenta una vetrina digitale completa: ogni locale può presentarsi con una scheda dedicata comprendente foto, menù, contatti, orari e geolocalizzazione, pubblicare offerte, eventi e novità con aggiornamenti in tempo reale ed essere trovato dai clienti attraverso la ricerca per categoria, le notifiche push, l'app mobile, il sito web e i canali social del progetto.

A oggi hanno già aderito oltre 200 attività del territorio.

Oltre alla presenza sulla piattaforma, il team di FUNpromotion mette a disposizione dei locali servizi professionali di comunicazione digitale, fotografia, produzione video e gestione dei social media, per raccontare al meglio ogni attività e mantenerla sempre visibile agli occhi dei propri clienti.

Nuove opportunità
FUNpromotion.app si apre anche alle aziende del territorio che desiderano associare il proprio brand a un progetto dinamico e in continua crescita.

Attraverso la piattaforma, i partner possono raggiungere un pubblico interessato a ristorazione, tempo libero ed eventi, ottenere visibilità continua su app, sito e social media e diventare protagonisti delle principali rassegne gastronomiche organizzate sul territorio ticinese durante tutto l'anno.

I numeri
Ad oggi la piattaforma conta:

    • 200+ attività aderenti in tutto il Ticino
    • 2'500+ utenti già attivi
    • 10'000+ utenti previsti entro la fine del 2027

«Con FUNpromotion.app vogliamo dare al Ticino uno strumento unico, capace di valorizzare la ristorazione e gli eventi del territorio tutto l'anno e di creare un ponte diretto tra locali, clienti e aziende partner. È solo l'inizio di un progetto che vogliamo far crescere insieme al territorio.»

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