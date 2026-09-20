Nasce FUNpromotion.app, prima piattaforma dedicata ai locali e agli eventi gastronomici del Ticino

FUNpromotion.app unisce ristoranti, pizzerie, eventi e rassegne gastronomiche in un'unica piattaforma: un'applicazione mobile disponibile su App Store e Google Play, un sito web (www.funpromotion.app), newsletter e canali social pensati per far scoprire il territorio ticinese a residenti e turisti, amanti della buona cucina e buongustai, in ogni stagione dell'anno.

Cerca, scopri, vivi il territorio

Attraverso l'app, gratuita e disponibile in pochi tap, gli utenti possono cercare ristoranti, pizzerie, grotti ed enoteche vicino a loro, ricevere notifiche su eventi, promozioni e novità e scoprire le rassegne gastronomiche organizzate durante tutto l'anno nelle diverse regioni del Cantone, dal Bellinzonese al Locarnese, dal Luganese al Mendrisiotto.