ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis

ISS Svizzera, «chi siamo»

Nel 2025 i 14.000 collaboratrici e collaboratori di ISS Svizzera hanno generato un fatturato di 914 milioni di CHF (+ 1,4% rispetto all’anno precedente). ISS Svizzera fa parte del Gruppo ISS con sede a Copenhagen. L’azienda opera in 32 Paesi ed è quotata al Nasdaq Nordics. ISS è il leader del mercato per il Facility Management in Svizzera ed è riconosciuta come azienda innovatrice leader sul mercato. ISS sviluppa, gestisce e mantiene immobili e infrastrutture in cui le persone lavorano e vivono in modo efficiente, sicuro e piacevole. In questo modo, ISS crea le condizioni che consentono ai clienti di concentrarsi sul loro core business. Le prestazioni coprono il Facility Management tecnico, i servizi infrastrutturali e i servizi di supporto integrali, basati sui dati e costantemente orientati agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.

