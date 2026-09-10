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ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis

L'azienda ottiene 86 punti su 100 nell’EcoVadis Sustainability Rating 2026, cinque in più rispetto all’anno precedente.
ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis
ISS Svizzera
Fonte ISS Svizzera
ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis
L'azienda ottiene 86 punti su 100 nell’EcoVadis Sustainability Rating 2026, cinque in più rispetto all’anno precedente.

ZURIGO/BELLINZONA - ISS Svizzera ha nuovamente ottenuto la medaglia d’oro nell’EcoVadis Sustainability Rating 2026 e ha migliorato il proprio risultato di cinque punti rispetto all’anno precedente, raggiungendo 86 punti su 100. ISS rientra così nel 5 per cento delle aziende migliori valutate da EcoVadis. Nel Carbon Management, valutato separatamente, ISS Svizzera raggiunge ancora una volta il livello massimo «Leader».

EcoVadis è una delle principali piattaforme di valutazione al mondo per la sostenibilità aziendale. La metodologia si basa su standard internazionali, quali Global Reporting Initiative, UN Global Compact e ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Valuta le aziende in quattro ambiti: ambiente, diritti del lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamento sostenibile.

Progressi significativi in tre dei quattro ambiti
ISS Svizzera ha registrato un miglioramento in tre dei quattro ambiti valutati. Particolarmente significativo è stato l’aumento dell’approvvigionamento sostenibile, con un incremento di undici punti. Per quanto riguarda i diritti del lavoro e i diritti umani, ISS è migliorata di cinque punti, mentre nell’ambito ambientale di quattro punti.

Questo sviluppo è il risultato di diverse misure adottate negli ultimi anni. Tra queste figurano, tra l’altro, un maggiore radicamento dei requisiti di sostenibilità nella catena di fornitura, l’elettrificazione della flotta di veicoli e i programmi volti a ridurre il consumo di energia e risorse nella gestione degli edifici.

«Il nuovo riconoscimento d’oro di EcoVadis dimostra che la sostenibilità è saldamente ancorata nella nostra promessa operativa e nelle nostre azioni quotidiane. Il fatto di essere riusciti a migliorare di altri cinque punti un risultato già elevato è merito di una forte prestazione di squadra in tutta ISS. Chi, come noi, gestisce tra l’altro ospedali, sedi di ricerca e infrastrutture di trasporto, deve soddisfare i più elevati standard sia a livello operativo sia negli ambiti dell’ambiente, della catena di fornitura e delle condizioni di lavoro», afferma Marc Amstutz, Head Environment & Sustainability di ISS Svizzera.

Per i clienti, la valutazione «Oro» costituisce una prova concreta: chi affida a ISS i Facility Services rafforza le prestazioni di sostenibilità della propria catena di fornitura, come attestato da una delle principali piattaforme di valutazione al mondo.

Confermato il livello massimo nel Carbon Management
Anche nel Carbon Management, valutato separatamente, ISS Svizzera raggiunge il livello massimo «Leader», come nell’anno precedente. A tale riguardo, EcoVadis valuta tra l’altro la gestione delle emissioni di gas serra, gli obiettivi di riduzione, le misure e la rendicontazione relativa alla decarbonizzazione.

Per ISS ciò è particolarmente rilevante soprattutto in considerazione del suo ruolo nella gestione degli edifici: in Svizzera l’azienda gestisce oltre 15.000 edifici e può quindi sia ridurre la propria impronta ecologica sia supportare i clienti nella riduzione del consumo energetico e delle emissioni.

ISS Svizzera, «chi siamo»
Nel 2025 i 14.000 collaboratrici e collaboratori di ISS Svizzera hanno generato un fatturato di 914 milioni di CHF (+ 1,4% rispetto all’anno precedente). ISS Svizzera fa parte del Gruppo ISS con sede a Copenhagen. L’azienda opera in 32 Paesi ed è quotata al Nasdaq Nordics. ISS è il leader del mercato per il Facility Management in Svizzera ed è riconosciuta come azienda innovatrice leader sul mercato. ISS sviluppa, gestisce e mantiene immobili e infrastrutture in cui le persone lavorano e vivono in modo efficiente, sicuro e piacevole. In questo modo, ISS crea le condizioni che consentono ai clienti di concentrarsi sul loro core business. Le prestazioni coprono il Facility Management tecnico, i servizi infrastrutturali e i servizi di supporto integrali, basati sui dati e costantemente orientati agli standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.

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