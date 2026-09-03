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CUREGGIA

Al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio torna la selvaggina

In quel di Cureggia i sapori dell’autunno arrivano in tavola, e il menù si arricchisce (anche con la sella).
Al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio torna la selvaggina
Osteria San Gottardo
Al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio torna la selvaggina
In quel di Cureggia i sapori dell’autunno arrivano in tavola, e il menù si arricchisce (anche con la sella).

Con l’arrivo dell’autunno, al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio di Cureggia torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della buona tavola: la selvaggina.

Anche quest’anno Vittorio porta in tavola materie prime di grande qualità, selezionate per valorizzare i sapori autentici della stagione.

Per questi mesi, il menu si arricchisce di specialità preparate con ingredienti freschi e di stagione, tra cui sella di capriolo, filetto di cervo, salmì, medaglioni di capriolo, brasato e cassoeula, oltre all’immancabile risotto con ossobuco e ad altre proposte autunnali.

Una cucina genuina, ricca di gusto e legata alla tradizione, dove ogni piatto racconta il piacere di stare a tavola e la passione per le materie prime.

Non mancano naturalmente le consuete specialità valtellinesi, vero fiore all’occhiello dell’Osteria: sciatt, affettati, formaggi, pizzoccheri e la celebre pizzoccherata, un tris di primi che comprende pizzoccheri, taroz e gnocchetti della Val Chiavenna.

L’Osteria San Gottardo da Vittorio è inoltre una location ideale per cene aziendali e occasioni conviviali, in un ambiente accogliente dove la buona cucina si accompagna a un’atmosfera familiare.

A Cureggia, a pochi minuti da Lugano, Vittorio accoglie la propria clientela con una filosofia semplice e autentica: offrire una cucina genuina, buona e sana e far sentire ogni ospite come a casa.

A rendere l’esperienza ancora più speciale è il panorama mozzafiato che si può ammirare dall’Osteria: un luogo dove i sapori della tradizione incontrano la bellezza del paesaggio.

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