Al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio torna la selvaggina

Per questi mesi, il menu si arricchisce di specialità preparate con ingredienti freschi e di stagione, tra cui sella di capriolo, filetto di cervo, salmì, medaglioni di capriolo, brasato e cassoeula, oltre all’immancabile risotto con ossobuco e ad altre proposte autunnali.

Una cucina genuina, ricca di gusto e legata alla tradizione, dove ogni piatto racconta il piacere di stare a tavola e la passione per le materie prime.