Parapsicologia, medianità, channeling: a Mendrisio si studiano sul serio
L'Accademia Intuizia apre le iscrizioni 2026–2027: cinque scuole tra Svizzera e Italia, con Enigma come porta d'ingresso a sensitività, medianità e channeling
MENDRISIO - La parapsicologia non è solo materia da racconto notturno: è stata studiata in laboratori universitari e programmi governativi — il remote viewing, la visione a distanza, nasce proprio lì — e oggi chiede metodo, rigore ed etica.
In questa chiave l'Accademia Internazionale Ricerche Psichiche Intuizia, prossima ai 20 anni di esistenza, apre l'anno formativo 2026–2027 con cinque percorsi tra Svizzera e Italia.
Il primo gradino è Enigma, Scuola di Parapsicologia Pratica e Spirituale ideata da Slavy Gehring nel 2007: cento ore, dieci week-end, da settembre a luglio. Dalla sensitività alla chiaroveggenza, dalla psicometria al remote viewing, fino a medianità e channeling.
«La medianità è un ponte tra due mondi, il channeling è l'arte di tenerlo stabile», spiega Slavy Gehring. «Ma prima del ponte serve il terreno: stare in uno stato interiore fermo e distinguere ciò che arriva da ciò che ci si racconta. Non insegniamo poteri: insegniamo a togliere il rumore.»
Il percorso si apre poi alla dimensione spirituale e mistica: lettura dell'Anima, corpi sottili, scrittura ispirata, stati di trance, guarigione spirituale, etica del parapsicologo. «Il mistico, il monaco, lo sciamano e il sensitivo usano parole diversissime per un'esperienza che nella struttura è la stessa. Noi lavoriamo lì, prima che diventi religione: non chiediamo di credere, chiediamo di verificare.» Al centro, un pensiero che ribalta il senso comune: siamo un elemento dell'universo, ma dentro quell'emento l'universo c'è già tutto. «Una goccia non è un frammento povero del mare: è il mare in scala.»
Oltre a Enigma: Mysterium Aeternum (parapsicologia esoterica), il Master Adventus, Persona (conoscenza di sé) e Iside (mondo angelico e Registri Akashici).
Tutto l'anno, inoltre, un ricco calendario di corsi singoli e conferenze — medianità, numerologia, oracoli, guarigione energetica, auto-ipnosi — in presenza, residenziali e online, con serate di dimostrazione aperte a tutti.
Attestati validi per i Registri Erba Sacra – ASPIN (Legge 4/2013). Sedi Enigma: Mendrisio, Roma,
Verbania, Verona. Avvio settembre 2026, 200 CHF/euro a week-end.
Info: Cristina Cavalleri · +39 328 864 7422 · intuiziaeventi@gmail.com
Via G. A. Oldelli 1, 6850 Mendrisio · www.intuizia.com/scuole
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!