Parapsicologia, medianità, channeling: a Mendrisio si studiano sul serio

Il primo gradino è Enigma, Scuola di Parapsicologia Pratica e Spirituale ideata da Slavy Gehring nel 2007: cento ore, dieci week-end, da settembre a luglio. Dalla sensitività alla chiaroveggenza, dalla psicometria al remote viewing, fino a medianità e channeling.

«La medianità è un ponte tra due mondi, il channeling è l'arte di tenerlo stabile», spiega Slavy Gehring. «Ma prima del ponte serve il terreno: stare in uno stato interiore fermo e distinguere ciò che arriva da ciò che ci si racconta. Non insegniamo poteri: insegniamo a togliere il rumore.»