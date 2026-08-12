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Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris

«Il garage di Lamone che continua a crescere»: un racconto di evoluzione e radicamento territoriale che celebra passione, continuità e attenzione al cliente.
Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris
Autotris
Fonte Comunicazione e Promozione Autotris
elaborata da Redazione
Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris
«Il garage di Lamone che continua a crescere»: un racconto di evoluzione e radicamento territoriale che celebra passione, continuità e attenzione al cliente.

LAMONE - Era il 1985 quando, in Via Serta 7 a Lamone, apriva le porte un piccolo garage con un'ambizione precisa: diventare un punto di riferimento per chi, nella Valle del Vedeggio, ama la propria auto e vuole affidarla a mani vere. Quarant'anni dopo, quel garage si chiama sempre ancora Autotris, e la storia, quella sì, non è mai finita.

Oggi Autotris è agente ufficiale Mazda e affianca alla vendita delle vetture un’officina che lavora su automobili di diverse marche. Manutenzione, diagnosi, interventi meccanici e revisioni fanno parte dell’attività quotidiana, rivolgendosi non soltanto ai proprietari di vetture Mazda, ma a chiunque abbia bisogno di un garage di fiducia nella regione.

A completare la struttura c’è la carrozzeria, uno dei reparti che negli anni è diventato parte importante dell’identità di Autotris. Dalla riparazione di piccoli danni da parcheggio o grandine agli interventi più complessi conseguenti a un sinistro, il reparto segue il cliente anche nella gestione della pratica con le assicurazioni.

«Quando un’auto arriva in carrozzeria, spesso dietro c’è una piccola disavventura: un incidente, una grandinata, un danno imprevisto», spiegano dal team. «Il nostro lavoro non consiste soltanto nel riparare la vettura, ma anche nel fare in modo che il cliente possa affrontare la situazione con tranquillità, sapendo di essere seguito».

È proprio il rapporto con le persone uno degli aspetti che maggiormente caratterizza una realtà rimasta per quattro decenni nello stesso luogo.

A Lamone e nella Valle del Vedeggio, molti clienti hanno visto cambiare le proprie esigenze, le proprie automobili e anche il mondo dell’automobile stesso. Nel frattempo, Autotris si è evoluta insieme a loro, mantenendo però un approccio basato sulla relazione diretta.

Quarant’anni significano anche generazioni di clienti: persone che hanno affidato la propria prima automobile al garage e che, negli anni, sono tornate con le vetture successive. Un rapporto che difficilmente può essere costruito soltanto attraverso la pubblicità e che nasce invece dalla continuità e dalla fiducia.

Anche per questo la partecipazione agli appuntamenti del territorio rappresenta per Autotris qualcosa di più di una semplice occasione promozionale. Dal 17 al 20 settembre 2026 il garage sarà presente ad Autonassa, a Lugano, con le proprie vetture. Un appuntamento che permetterà al pubblico di incontrare nuovamente il team e conoscere più da vicino le novità del mondo Mazda.

Per Autotris, però, il significato va oltre l'esposizione delle automobili: è un modo per essere presenti nel territorio in cui la propria storia è iniziata e continua ancora oggi.

Quarant’anni dopo quel 1985, l’automobile è cambiata profondamente. Sono cambiate le tecnologie, le esigenze degli automobilisti e il modo stesso di acquistare e gestire una vettura. Una cosa, però, è rimasta: l’importanza di sapere a chi affidare la propria auto. Ed è probabilmente questa la parte più importante della storia di Autotris: non essere semplicemente rimasta aperta per quarant’anni, ma essere riuscita a costruire nel tempo un rapporto con il territorio e con le persone che ancora oggi la considerano il proprio garage di fiducia.

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