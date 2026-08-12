Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris

Quarant’anni dopo quel 1985, l’automobile è cambiata profondamente. Sono cambiate le tecnologie, le esigenze degli automobilisti e il modo stesso di acquistare e gestire una vettura. Una cosa, però, è rimasta: l’importanza di sapere a chi affidare la propria auto. Ed è probabilmente questa la parte più importante della storia di Autotris: non essere semplicemente rimasta aperta per quarant’anni, ma essere riuscita a costruire nel tempo un rapporto con il territorio e con le persone che ancora oggi la considerano il proprio garage di fiducia.