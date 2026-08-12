Ferragosto al Monte Tamaro tra musica, gusto e natura
Il 15 agosto il Monte Tamaro propone una giornata speciale all’Alpe Foppa, tra panorami spettacolari, buona cucina e musica dal vivo.
RIVERA - Dopo il successo dell’appuntamento del 1° agosto, che ha visto protagonista la musica di Luca Maciacchini, l’artista torna al Monte Tamaro per accompagnare anche il pranzo e il pomeriggio di Ferragosto con il suo coinvolgente repertorio.
Per l’occasione, il Ristorante Alpe Foppa propone una speciale grigliata mista con contorno, con biglietto andata e ritorno della telecabina incluso, al prezzo di CHF 42.50.
Una proposta pensata per vivere il Ferragosto all’aria aperta, concedendosi una pausa di gusto e convivialità in uno degli scenari più suggestivi del Ticino. Prima o dopo il pranzo, sarà possibile approfittare dei sentieri panoramici, della terrazza del ristorante e della bellezza del paesaggio alpino.
Ferragosto al Monte Tamaro
Sabato 15 agosto 2026 | Musica dal vivo con Luca Maciacchini Grigliata mista con contorno + telecabina A/R: CHF 42.50.
Una giornata da condividere con famiglia e amici, tra natura, musica e sapori, nel suggestivo scenario del Monte Tamaro.