Ferragosto al Monte Tamaro tra musica, gusto e natura

Una proposta pensata per vivere il Ferragosto all’aria aperta, concedendosi una pausa di gusto e convivialità in uno degli scenari più suggestivi del Ticino. Prima o dopo il pranzo, sarà possibile approfittare dei sentieri panoramici, della terrazza del ristorante e della bellezza del paesaggio alpino.

Ferragosto al Monte Tamaro

Sabato 15 agosto 2026 | Musica dal vivo con Luca Maciacchini Grigliata mista con contorno + telecabina A/R: CHF 42.50.