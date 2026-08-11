Che ci fa Eva Kant davanti alla Coop del Mercato Resega?
Si tratta di una mostra, realizzata in collaborazione con la Fiera del Fumetto di Lugano, che occuperà gli spazi del centro commerciale fino al 14 agosto. Prima di varcare il Ceneri in direzione Tenero.
Si tratta di una mostra, realizzata in collaborazione con la Fiera del Fumetto di Lugano, che occuperà gli spazi del centro commerciale fino al 14 agosto. Prima di varcare il Ceneri in direzione Tenero.
CANOBBIO - Fino al 14 agosto il Mercato Resega ospiterà in collaborazione con Coop Cultura, la Fiera del Fumetto una mostra inedita sull'affascinante mondo della fumettistica.
Questo evento è dedicato a tutti gli appassionati di storie illustrate, Diabolik, graphic novel e personaggi iconici. Sarà un’occasione speciale per immergersi nel mondo del fumetto, scoprire novità, incontrare altri fan e vivere un’esperienza ricca di creatività e divertimento
La mostra prevede una trentina di immagini, sagome divertenti e un allestimento molto originale a tema.
Questa mostra itinerante farà poi tappa dal 17 agosto fino al 25 agosto nel sopra ceneri presso il Centro commerciale di Tenero.
Queste due mostre promuovono la decima edizione della fiera del Fumetto in programma il 5 e 6 settembre 2026 a Manno (informazioni sul fieradelfumetto.ch) La Fiera è progettata per famiglie, giovani e collezionisti, offrendo un perfetto connubio tra tradizione e innovazione.
Maggiori informazioni su: www.mercatoresega.ch e www.centrotenero.ch
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