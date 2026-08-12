Il Back To School parte a tutta velocità al Centro Lugano Sud
Il conto alla rovescia è iniziato: allaccia le cinture, scegli la tua corsia e preparati a vivere una settimana di pura adrenalina
Le vacanze estive stanno per tagliare il traguardo, ma prima di tornare tra i banchi c'è ancora tempo per un'ultima, entusiasmante avventura. Dal 24 al 29 agosto, il Centro Lugano Sud, da oltre 35 anni punto di riferimento per lo shopping nel Luganese, invita bambini, ragazzi e famiglie a vivere la Hot Wheels Experience, un evento adrenalinico che trasformerà il Centro in una vera e propria pista di emozioni.
Il divertimento entra in pista…
Per una settimana, il rombo dei motori e la passione per le sfide saranno protagonisti di un'esperienza unica dedicata a tutti gli appassionati delle iconiche macchinine Hot Wheels. Un'occasione per divertirsi, mettersi alla prova e condividere momenti speciali prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. I partecipanti potranno cimentarsi nella spettacolare Hot Wheels Formula Uno Grand Prix, sfidando amici e familiari in gare all'ultimo secondo. Non mancherà poi il celebre Giro della Morte, una delle attrazioni più amate, dove precisione, velocità e sangue freddo saranno fondamentali per conquistare il miglior risultato. Ma attenzione: oltre al divertimento, ci saranno anche fantastici premi da vincere per i concorrenti più abili e veloci.
Quando e come partecipare
La Hot Wheels Experience sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
L'iniziativa è pensata per coinvolgere tutta la famiglia, offrendo un modo originale e divertente per salutare l'estate e partire al massimo per il rientro a scuola con la giusta carica di energia.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, visita centroluganosud.com nella sezione eventi.