Il Back To School parte a tutta velocità al Centro Lugano Sud

Il divertimento entra in pista…

Per una settimana, il rombo dei motori e la passione per le sfide saranno protagonisti di un'esperienza unica dedicata a tutti gli appassionati delle iconiche macchinine Hot Wheels. Un'occasione per divertirsi, mettersi alla prova e condividere momenti speciali prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. I partecipanti potranno cimentarsi nella spettacolare Hot Wheels Formula Uno Grand Prix, sfidando amici e familiari in gare all'ultimo secondo. Non mancherà poi il celebre Giro della Morte, una delle attrazioni più amate, dove precisione, velocità e sangue freddo saranno fondamentali per conquistare il miglior risultato. Ma attenzione: oltre al divertimento, ci saranno anche fantastici premi da vincere per i concorrenti più abili e veloci.