Alla Splash & Spa Tamaro un weekend di porte aperte nel segno del fitness
Il 5 e il 6 settembre, un'occasione per provare palestra e corsi (anche speciali) presso il Fit-Center della struttura. Tutte le attività che non potete perdervi.
Il 5 e il 6 settembre, un'occasione per provare palestra e corsi (anche speciali) presso il Fit-Center della struttura. Tutte le attività che non potete perdervi.
RIVERA - Un fine settimana per scoprire il piacere di allenarsi, prendersi cura di sé e vivere un’esperienza completa all’insegna del benessere.
In occasione delle Porte Aperte Fit-Center, Splash & Spa Tamaro vi invita a conoscere da vicino il proprio Fit-Center attraverso un programma speciale dedicato all’allenamento, al divertimento e al benessere a 360°, proponendo inoltre imperdibili promozioni.
Durante le giornate di porte aperte sarà possibile scoprire il Fit-Center di Splash & Spa Tamaro, provare le attività proposte e scoprire una realtà che unisce allenamento, benessere e divertimento in un unico luogo.
Attività previste
- Possibilità di provare gratuitamente il Fit-Center di Splash & Spa Tamaro. Non è richiesta l’iscrizione, sarà sufficiente presentarsi alla Splash & Spa Tamaro sabato 5 o domenica 6 a partire dalle ore 9:00
- Possibilità di provare gratuitamente numerosi corsi di gruppo: Les Mills Body Pump®, Les Mills Cermony Hyrox®, Tamboo®, AntiGravity®, Pilates, Yoga, Aerial Hoop e molto altro ancora!
Sabato 5 sarà inoltre possibile partecipare a due lezioni di SuperJump Original® con la Special Guest Michela Corti – Top Trainer di SuperJump Original®!
È possibile consultare qui il ricco programma di corsi fitness, per i quali è richiesta la riservazione telefonando allo 091 936 22 22.
- Possibilità di provare gratuitamente una lezione di Pilates Reformer da 45 minuti. È richiesta la riservazione telefonando allo 091 936 22 22
- 50% di sconto su una selezione di massaggi e trattamenti beauty: Trattamento Viso Filler Botox, Maderoterapia gambe e Pressoterapia con massaggio viso, testa e collo. È possibile riservare il proprio trattamento – fino a esaurimento disponibilità – telefonando allo 091 936 22 22
Promozioni disponibili solo sabato 5 e domenica 6 settembre
- Promozione sugli abbonamenti All-Inclusive Splash & Spa Tamaro: tutti gli abbonamenti Splash & Spa Tamaro si distinguono per la formula tutto incluso. Con un unico abbonamento, è possibile accedere a tutte le aree del centro: Spa + Splash + Fit-Center (corsi di gruppo inclusi). Solo durante il weekend di porte aperte sarà possibile abbonarsi a prezzi scontati: è possibile consultare le promozioni qui.
- Promozione sull’acquisto di pacchetti per una selezione di massaggi e trattamenti beauty. Solo durante le porte aperte del 5 e 6 settembre sarà possibile approfittare di promozioni speciali sull’acquisto di pacchetti da 3, 6 o 10 sedute di Trattamento Filler Botox, Maderoterapia gambe e Pressoterapia. Il dettaglio dei pacchetti in offerta è disponibile qui.
Inoltre, per chi partecipa a una delle attività proposte durante le porte aperte (allenamenti, corsi di gruppo e massaggi in promozione) sarà possibile approfittare del 50% di sconto sugli ingressi Splash & Spa Tamaro di sabato 5 e domenica 6 settembre (offerta valida sui prezzi da listino, non cumulabile con altre promozioni).
Le Porte Aperte Fit-Center rappresentano quindi un’opportunità per avvicinarsi al mondo del fitness in un ambiente moderno e accogliente, scoprendo tutte le possibilità offerte da una struttura che combina sport, relax e intrattenimento nel cuore del Ticino.
Informazioni
Splash & Spa Tamaro, Rivera
Porte Aperte Fit-Center: sabato 5 e domenica 6 settembre 2026, dalle 9:00 alle 18:00.
Prove gratuite di Fitness, corsi, Pilates Reformer e promozioni speciali su abbonamenti,
massaggi e trattamenti disponibili durante l’evento
Tutti i dettagli disponibili qui:
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