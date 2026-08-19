È ticinese il pilota morto sull’Isola di Man

“Mauro era una persona dal cuore straordinario, profondamente affettuosa con i suoi cari e con tutte le persone che lo circondavano - ha scritto la Federazione - Grazie al suo carattere caloroso e aperto, era molto amato dagli altri piloti e apprezzato da tutti per la sua grande umanità. Con Mauro, la famiglia svizzera del motociclismo perde un pilota appassionato e profondamente impegnato. Ha vissuto la sua passione con tutto il cuore, con coraggio e assoluta dedizione. Ora, troppo presto, questa stessa passione lo ha portato con sé in cielo”.

Commosso anche il ricordo del Moto Club Generoso: “Con profondo dolore abbiamo appreso della tragica scomparsa di Mauro Poncini, avvenuta durante le qualifiche del Manx Grand Prix sull’Isola di Man. Mauro era un pilota del Moto Club Malcantonese, ma per noi era soprattutto un grande amico, una persona con cui abbiamo condiviso la passione per le moto, tanti momenti e quella grande famiglia che è il motociclismo ticinese. La sua scomparsa, a soli 29 anni, lascia un vuoto enorme in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. In questo momento così difficile, il Moto Club Generoso si stringe con affetto alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici, al Moto Club Malcantonese e a tutto il mondo del motociclismo.”