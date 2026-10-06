Dietro le quinte dell'accoltellamento: il video

In diversi indicano i paraggi della "stazione bassa" come focolaio della lite che ha poi portato all'accoltellamento. C'è chi ipotizza un regolamento di conti tra le persone coinvolte. Anche se al momento nulla è ancora davvero definito. Né la dinamica, né i retroscena dell'accaduto.

«Ha chiesto una sigaretta»

Attorno alla palazzina arancione di Via Quinta regna ancora un certo sgomento. «Quel ragazzo di 17 anni io l'avevo già visto da queste parti – dice una donna –. Ieri, in seguito all'accoltellamento, girava per il palazzo, era irrequieto. A un certo punto ha chiesto anche una sigaretta. Poi è arrivata la polizia ed è stato arrestato».