Fatto di sangue a Biasca, la Lega interroga il Governo su sicurezza e controlli

La Lega vuole innanzitutto sapere, nei limiti consentiti dalla tutela del minorenne, quale titolo di soggiorno possieda il giovane, da quanto tempo si trovi in Svizzera e in Ticino e se sia inserito nel settore dell'asilo. Chiede inoltre se, prima dell'episodio, autorità o servizi competenti avessero ricevuto segnalazioni relative a comportamenti violenti, minacce o altri elementi di rischio.

Un altro capitolo riguarda i minorenni stranieri nel settore dell'asilo. Il gruppo domanda quali controlli, forme di accompagnamento e misure preventive siano previsti, distinguendo tra giovani accompagnati e non accompagnati, e come ne venga verificata l'efficacia. Secondo i firmatari, la prevenzione dovrebbe poggiare anche su uno scambio tempestivo di informazioni tra autorità giudiziarie, polizia, servizi della migrazione e strutture incaricate dell'accompagnamento.