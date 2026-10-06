Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
La vita del 21enne, gravemente ferito e trasportato in ospedale, non è più in pericolo. La Polizia indaga sull'esatta dinamica dei fatti.
BIASCA - Un 17enne cittadino siriano, residente in Riviera, è stato arrestato in relazione al fatto di sangue avvenuto ieri, lunedì 5 ottobre, poco prima delle 15, in via Bellinzona a Biasca.
Nei suoi confronti sono ipotizzati i reati di tentato omicidio, subordinatamente di lesioni gravi e lesioni semplici.
Stando a una prima ricostruzione comunicata oggi dalla Magistratura dei minorenni e dalla Polizia cantonale, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è scoppiata una lite. Durante l'alterco un 21enne cittadino italiano, residente in Leventina, è stato colpito con un'arma bianca, riportando una grave ferita all'addome.
Il 21enne è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito dai medici, la sua vita non è più in pericolo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale insieme ai soccorritori di Tre Valli Soccorso. Gli accertamenti e le ricerche per individuare le persone coinvolte, effettuati anche con il supporto della Polizia dei trasporti, hanno portato al fermo del 17enne. Al termine degli interrogatori ne è stato disposto l'arresto.
Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le responsabilità. Per prestare sostegno psicologico alle persone coinvolte è stato inoltre richiesto l'intervento del Care Team.
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