Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Stando a una prima ricostruzione comunicata oggi dalla Magistratura dei minorenni e dalla Polizia cantonale, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è scoppiata una lite. Durante l'alterco un 21enne cittadino italiano, residente in Leventina, è stato colpito con un'arma bianca, riportando una grave ferita all'addome.

Il 21enne è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto riferito dai medici, la sua vita non è più in pericolo.