Momenti di forte apprensione che hanno ricordato i rischi legati alla professione e la dimensione umana del lavoro di polizia. Dietro ogni uniforme, ha evidenziato il comandante, ci sono una persona, una famiglia e degli affetti. Quando un agente si trova coinvolto in una situazione grave, è l'intera organizzazione a stringersi attorno a lui e ai suoi cari.