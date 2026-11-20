«Dietro ogni uniforme c'è una persona»
La cerimonia annuale della Polizia cantonale mette in luce il valore umano e il lavoro di squadra dietro le operazioni e i momenti difficili vissuti dagli agenti.
La cerimonia annuale della Polizia cantonale mette in luce il valore umano e il lavoro di squadra dietro le operazioni e i momenti difficili vissuti dagli agenti.
BELLINZONA - Un anno intenso, segnato da importanti operazioni di polizia, sfide organizzative e momenti drammatici che hanno coinvolto alcuni agenti. È il bilancio del 2026 tracciato dal comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi durante la tradizionale cerimonia annuale del Corpo, svoltasi oggi, venerdì 20 novembre, al Tribunale penale federale di Bellinzona.
All'evento hanno partecipato la presidente del Gran Consiglio Daria Lepori, il consigliere di Stato Norman Gobbi, il sindaco di Bellinzona Mario Branda e il presidente del Tribunale penale federale Roy Garrèe. La cerimonia è stata anche l'occasione per presentare i nuovi assunti, sia uniformati sia amministrativi, e celebrare i traguardi raggiunti dal personale attraverso specifici percorsi formativi.
Quattordici arresti nell'operazione BONNE
Nel suo intervento, Cocchi ha ripercorso le principali attività operative dell'anno, sottolineando l'impegno investigativo e la collaborazione tra i diversi servizi, le autorità e i partner istituzionali.
Tra i risultati citati figura l'operazione BONNE, relativa a una serie di furti di veicoli: sette colpi riusciti e quattro tentati, per un totale di 14 mezzi rubati, di cui 12 recuperati. L'inchiesta ha portato all'arresto di 14 persone.
Il comandante ha inoltre ricordato le attività condotte a livello cantonale, intercantonale e internazionale per contrastare diversi fenomeni criminali. Risultati che, ha sottolineato, non dipendono soltanto dalle capacità investigative, dalle competenze tecniche e dagli strumenti a disposizione, ma soprattutto dalla collaborazione tra le persone.
Dietro ogni operazione ci sono infatti agenti e collaboratori che condividono informazioni e conoscenze, dedicando tempo ed energie alle indagini, spesso lontano dai riflettori. Un lavoro che coinvolge la Gendarmeria, la Polizia giudiziaria e i servizi di supporto. Il messaggio di Cocchi è stato chiaro: il successo di un'operazione non è mai merito di un singolo, ma dell'intera squadra.
Gli incidenti di Leontica e della Leventina
Il concetto di squadra ha assunto un significato ancora più profondo nel corso di un anno segnato da episodi che hanno messo a dura prova il Corpo. Cocchi ha richiamato in particolare gli eventi che hanno coinvolto alcuni colleghi a Leontica e in Valle Leventina.
Momenti di forte apprensione che hanno ricordato i rischi legati alla professione e la dimensione umana del lavoro di polizia. Dietro ogni uniforme, ha evidenziato il comandante, ci sono una persona, una famiglia e degli affetti. Quando un agente si trova coinvolto in una situazione grave, è l'intera organizzazione a stringersi attorno a lui e ai suoi cari.
Cocchi ha voluto ringraziare anche la popolazione ticinese per i numerosi messaggi e le manifestazioni di solidarietà ricevuti. Segnali di vicinanza che, a suo giudizio, testimoniano la profondità del legame tra la Polizia cantonale e il territorio, fondato sulla fiducia e sulla stima reciproche.
Il comandante ha quindi rinnovato la propria vicinanza ai colleghi coinvolti e alle loro famiglie, ricordando che la dimensione umana è parte essenziale dell'identità del Corpo: un'organizzazione chiamata a garantire la sicurezza, ma composta innanzitutto da persone al servizio di altre persone.
Gobbi: «Il rischio zero non esiste»
Sulla complessità e sui pericoli del lavoro di polizia si è soffermato anche il consigliere di Stato Norman Gobbi, direttore del Dipartimento delle istituzioni.
Nel suo intervento ha ricordato come gli agenti siano spesso chiamati a prendere decisioni immediate, in situazioni imprevedibili e sotto forte pressione. Un compito che richiede preparazione, professionalità e spirito di servizio.
Gobbi ha espresso la propria vicinanza agli agenti coinvolti nei gravi incidenti degli ultimi mesi e alle rispettive famiglie, sottolineando come l'impegno quotidiano di chi indossa un'uniforme non debba mai essere dato per scontato. A chi si assume responsabilità e affronta rischi per la collettività devono essere garantiti non soltanto riconoscenza, ma anche fiducia e sostegno concreto da parte delle istituzioni.
La nuova Legge sulla polizia
Il direttore del DI ha quindi richiamato le responsabilità della politica, chiamata a creare le migliori condizioni affinché il Corpo possa svolgere la propria missione, attraverso un quadro giuridico chiaro e strumenti adeguati alle sfide attuali.
In questo contesto si inserisce la nuova Legge sulla polizia, che rafforza le basi giuridiche dell'attività degli agenti e gli strumenti di prevenzione, in particolare nella gestione delle minacce e nello scambio di informazioni tra i Corpi di polizia cantonali.
Gobbi ha infine ribadito che, pur nella consapevolezza che il rischio zero non esiste, le istituzioni hanno il dovere di adottare tutte le misure possibili per ridurre i pericoli, a tutela sia degli agenti sia della popolazione.