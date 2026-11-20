LUGANO
Lavori notturni in viale S. Franscini
Interventi di posa della nuova pavimentazione stradale previsti nelle ore serali e notturne di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.
Depositphotos (depositimage)
Fonte red
Lavori notturni in viale S. Franscini
Interventi di posa della nuova pavimentazione stradale previsti nelle ore serali e notturne di mercoledì 25 e giovedì 26 novembre.
LUGANO - Lavori notturni in programma in viale S. Franscini, all'altezza del civico 40. Mercoledì 25 e giovedì 26 novembre, dalle 21 alle 6 del mattino successivo, saranno effettuati interventi per la posa della nuova pavimentazione stradale.
Lo comunicano il Comando della Polizia della Città di Lugano e le AIL SA, precisando che durante i lavori la circolazione veicolare sarà regolata da agenti di sicurezza.
Gli automobilisti sono invitati a rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni del personale incaricato di gestire il traffico.
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