PalaRaiffeisen, l'inaugurazione a settembre 2027. Ma prima arriva la scherma
La consegna del palazzetto slitta al 26 febbraio. A giugno i Campionati svizzeri di schermi. Poi, dal 9 al 12 settembre, quattro giornate per scoprire la nuova struttura
LUGANO - Il conto alla rovescia per l'apertura del PalaRaiffeisen può cominciare. Il nuovo Palazzetto dello sport di Lugano sarà inaugurato ufficialmente dal 9 al 12 settembre 2027, con quattro giornate dedicate alla scoperta della struttura. Ma il primo appuntamento è fissato già per giugno, quando l'impianto ospiterà i Campionati svizzeri di scherma.
Ad annunciarlo è la Città di Lugano, che ha comunicato anche uno slittamento dei tempi di consegna. La struttura, inizialmente prevista per il 30 novembre 2026, sarà consegnata il 26 febbraio 2027. Il nuovo termine permetterà di effettuare le necessarie verifiche tecniche e di formare il personale prima dell'entrata in funzione.
La prima prova a giugno
Il debutto sportivo è in programma il 5 e 6 giugno 2027, con i Campionati svizzeri di scherma. Non si tratterà soltanto di una competizione, ma anche di un importante banco di prova per il nuovo impianto: l'evento permetterà infatti di verificare sul campo la funzionalità degli spazi e le procedure operative, prima dell'apertura ufficiale al grande pubblico.
Per l'inaugurazione vera e propria bisognerà attendere settembre. Dal 9 al 12, il PalaRaiffeisen aprirà le porte alla popolazione con quattro giornate di festeggiamenti, il cui programma sarà svelato prossimamente.
«Con il PalaRaiffeisen, Lugano si dota di una struttura che guarda al futuro e apre nuove prospettive per lo sport e gli eventi», sottolinea il vicesindaco e capodicastero Cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco. L'obiettivo, spiega, è creare non soltanto un impianto moderno e polivalente, ma «un luogo vivo, capace di accogliere manifestazioni, valorizzare le società sportive del territorio e creare occasioni di incontro e condivisione».
Una visita virtuale in attesa dell'apertura
Chi è curioso di scoprire il nuovo Palazzetto non deve però aspettare il 2027. È già online il sito che offre la possibilità di esplorare la struttura attraverso un modello 3D interattivo.
Il tour virtuale permette di navigare tra i diversi livelli dell'edificio, scoprire gli spazi e immaginarne i possibili utilizzi. Uno strumento pensato tanto per i cittadini quanto per le società sportive e gli organizzatori di eventi.
È stato inoltre attivato il profilo Instagram ufficiale del PalaRaiffeisen, sul quale saranno pubblicati aggiornamenti, immagini e anticipazioni in vista dell'inaugurazione. Ulteriori dettagli sulle quattro giornate di settembre e sull'evento test di giugno saranno comunicati nei prossimi mesi.