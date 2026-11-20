«Con il PalaRaiffeisen, Lugano si dota di una struttura che guarda al futuro e apre nuove prospettive per lo sport e gli eventi», sottolinea il vicesindaco e capodicastero Cultura, sport ed eventi Roberto Badaracco. L'obiettivo, spiega, è creare non soltanto un impianto moderno e polivalente, ma «un luogo vivo, capace di accogliere manifestazioni, valorizzare le società sportive del territorio e creare occasioni di incontro e condivisione».