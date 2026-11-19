È lui il nuovo presidente dei Commercianti del Mendrisiotto
Mauro Paolocci, titolare della libreria Dal Libraio, succede a Davide Rampoldi. Tra le priorità, il sostegno al commercio di prossimità e nuove iniziative per valorizzare le attività del territorio.
MENDRISIO - Mauro Paolocci è il nuovo presidente della Società dei Commercianti del Mendrisiotto (SCM). L'elezione è avvenuta all'unanimità durante l'Assemblea ordinaria dell'associazione, ospitata nella Corte del Natale presso il Municipio di Novazzano. Paolocci, titolare della libreria Dal Libraio di Mendrisio, succede a Davide Rampoldi, che lascia la presidenza dopo tre anni ma rimane nel Comitato.
L'assemblea, aperta dal saluto del sindaco di Novazzano Sergio Bernasconi, che ha poi diretto i lavori, è stata anche l'occasione per fare il punto sulle sfide del commercio locale e presentare i prossimi progetti dell'associazione, attiva da oltre cinquant'anni nella rappresentanza delle attività commerciali del distretto.
Le sfide del commercio di prossimità
Nel suo intervento di commiato, il presidente uscente Davide Rampoldi ha richiamato le principali difficoltà con cui si confrontano i commercianti: il cambiamento delle abitudini di acquisto, la concorrenza del commercio online e delle attività oltreconfine, oltre alla crescente pressione sui margini.
Rampoldi ha ripercorso il lavoro svolto dall'associazione nella rappresentanza degli interessi degli associati, nel dialogo con le istituzioni, nella promozione delle attività commerciali e nella formazione. Un impegno che, ha sottolineato, si fonda soprattutto sulla partecipazione delle persone. «Non sono i numeri a fare grande un'associazione», ha ricordato, ringraziando chi ha messo a disposizione tempo, competenze ed energie per le iniziative comuni.
Paolocci: «Il commercio è anche un luogo di incontro»
Il nuovo presidente ha posto al centro del suo intervento il ruolo sociale delle attività di prossimità. Entrare in un negozio, passare in libreria, fermarsi al bar o semplicemente scambiare due parole sono, secondo Paolocci, gesti quotidiani che contribuiscono a costruire una comunità.
In quest'ottica, i commerci di paese e di quartiere non rappresentano soltanto luoghi in cui acquistare prodotti e servizi, ma anche spazi di relazione e di incontro che rafforzano il legame con il territorio.
Tra le priorità indicate dal nuovo presidente figurano quindi una maggiore collaborazione con le istituzioni e le attività locali, il coordinamento delle iniziative e la creazione di nuove occasioni per frequentare e vivere i centri del Mendrisiotto.
Un Comitato rinnovato e 105 soci
L'Assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo degli organi associativi. Il nuovo Comitato è composto dai membri riconfermati Walter Baumgartner, Roberta Donadini, Davide Rampoldi e Paolo Siligoni, ai quali si aggiungono i nuovi eletti Mauro Paolocci, Rolf Burkhard e Adriana Zanini.
Durante la seduta sono stati approvati il verbale dell'assemblea precedente, i conti relativi al 2025 e lo scarico al Comitato.
Novità anche sul fronte degli associati: sono state accolte tredici nuove adesioni. Tenendo conto delle sette uscite, la Società dei Commercianti del Mendrisiotto conta ora 105 soci, ai quali si aggiunge un socio simpatizzante.
Nuovi progetti per dare visibilità ai commercianti
Nel corso dell'assemblea, Roberta Donadini ha presentato le iniziative previste per i prossimi mesi, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra gli associati e migliorare la visibilità delle attività commerciali del territorio.
Tra queste figura lo sviluppo di SCM Informa, il canale già attivo per condividere notizie e opportunità. A questo strumento si affiancheranno due nuove rubriche, denominate «Socio in vetrina» e «Socio del mese», dedicate alla presentazione e alla valorizzazione delle attività associate.
Nel 2027 prenderà inoltre forma SCM Incontra, un programma di appuntamenti tematici pensato per favorire lo scambio di esperienze, il confronto e la nascita di collaborazioni tra commercianti.
Un progetto per rilanciare il Mercato del venerdì a Chiasso
Tra le novità annunciate figura anche «Scopri il Mercato», un progetto pilota che sarà avviato con il contributo dell'APEC, l'Associazione Promovimento Economico Chiasso.
L'iniziativa si ispira al concetto di placemaking, un approccio che punta a valorizzare gli spazi pubblici attraverso attività capaci di favorire l'incontro e la partecipazione. L'obiettivo è rafforzare il ruolo del Mercato del venerdì di Chiasso, trasformandolo sempre più in un punto di riferimento per la vita sociale e commerciale della comunità.
Il primo appuntamento nell'ambito del progetto sarà «Natale al Mercato», in programma il 18 dicembre.
Gli appuntamenti natalizi
Il calendario delle prossime settimane comprende anche due tradizionali appuntamenti legati al periodo delle feste: il mercatino del 5 dicembre a Mendrisio e quello dell'8 dicembre a Chiasso.
L'associazione intende inoltre coinvolgere maggiormente i propri membri nella definizione delle future attività, invitandoli a contribuire con proposte, esperienze e disponibilità a collaborare.