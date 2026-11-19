Le sfide del commercio di prossimità

Nel suo intervento di commiato, il presidente uscente Davide Rampoldi ha richiamato le principali difficoltà con cui si confrontano i commercianti: il cambiamento delle abitudini di acquisto, la concorrenza del commercio online e delle attività oltreconfine, oltre alla crescente pressione sui margini.

Rampoldi ha ripercorso il lavoro svolto dall'associazione nella rappresentanza degli interessi degli associati, nel dialogo con le istituzioni, nella promozione delle attività commerciali e nella formazione. Un impegno che, ha sottolineato, si fonda soprattutto sulla partecipazione delle persone. «Non sono i numeri a fare grande un'associazione», ha ricordato, ringraziando chi ha messo a disposizione tempo, competenze ed energie per le iniziative comuni.